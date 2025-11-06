21 éves cseh szépség nyerte a 2025-ös Miss Earth világversenyt

Több mint nyolcvan ország képviselőjét utasította maga mögé a manilai döntőben a 21 éves cseh szépség, Natalie Puskinova. A szépségversenyt a Fülöp-szigeteken rendezték, ahol a látványos finálé végén vehette át a koronát a tavalyi győztes, Jessica Lane-től.

A világ egyik legjelentősebb környezetvédelmi témájú szépségversenye, a Miss Earth, az idén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A jubileumi esemény a reményt, a megújulást és a fenntartható jövőbe vetett hitet hangsúlyozta. Az idei versenyzők nemcsak szépségükkel, hanem környezetvédelmi elkötelezettségükkel és társadalmi üzeneteikkel is igyekeztek kitűnni – írja a Gulf News.

A győztes szépségkirálynők a Miss Earth világverseny döntőjében: Natalie Puskinova, (jobbról a második) Waree Ngamkham, (balról az első) Soldis Vala Ivarsdottir, (balról a második) és My Anh Trinh (jobbról az első) Kép forrása: Miss Earth hivatalos oldala/Facebook

Több díjat is átadtak a szépségversenyen

Az idei győztes, Natalie Puskinova – aki korábban modellként és civil aktivistaként is tevékenykedett – beszédében kiemelte: számára a Miss Earth nem csupán egy cím, hanem egy küldetés, amely felelősséget jelent a bolygó jövőjéért. A fiatal szépségkirálynő a fenntartható életmód és az oktatás fontosságát szeretné hangsúlyozni, és célja, hogy a környezetvédelem üzenetét minél több emberhez eljuttassa. A világbékéről ezúttal kevés szó esett…

A Fülöp-szigeteken, a mesés Paranaque City-ben található Okada Manila szállodában rendezett döntőben három másik cím is gazdára talált: az izlandi Soldis Ivarsdottir lett Miss Earth Air 2025, a vietnámi My Anh Trinh Miss Earth Water 2025, míg Thaiföld képviselője, Waree Ngamkham a Miss Earth Fire 2025 címet nyerte el. Bár a házigazda ország versenyzője, a filippínói Joy Barcoma a közönség nagy kedvence volt, végül nem jutott be a legjobb négy közé.

Kiemelt kép: Natalie Puskinova, a 2025-ös Miss Earth világverseny győztese. (Fotó: Facebook)