Vlagyimir Putyin kitüntette a nemrég tesztelt orosz nukleáris meghajtású fegyverek kifejlesztőit

Vlagyimir Putyin orosz elnök kitüntette kedden a nukleáris meghajtású Poszejdon szupertorpedó és a Burevesztnyik nevű manőverező robotrepülőgép kifejlesztőit.

Putyin a Kremlben megrendezett esti ünnepségen az orosz nép számára történelmi jelentőségűnek nevezte a korlátlan hatótávolságú fegyverek kifejlesztését. Mint mondta, ezek az eszközök, amelyeknek a megépítéséhez kizárólag oroszországi anyagokat használtak fel, évtizedekig fontosak lesznek a biztonsági és hadászati versengésben.

Elmondta, hogy a Poszejdon és a Burevesztnyik elektronikus komponenseit nagy teljesítményű számítógépek gyártásában is fogják alkalmazni, kis méretű nukleáris berendezéseiket pedig olyan energiaforrások gyártásában, amelyeket egyebek között az északi sarkvidéken üzemeltetnek majd.

Az orosz államfő megemlítette: a NATO egy felderítő hajója október 21-én a Burevesztnyik „szárnyas rakéta” tesztelési zónájában tartózkodott, de Oroszország nem akadályozta a tevékenységét. „Nem akadályoztuk a munkáját. Hadd nézzék meg!” – mondta az orosz nemzeti egység napja alkalmából megrendezett ünnepségen.

A Burevesztnyik hatótávolsága messze felülmúlja az összes ismert rakétarendszerét, a Poszejdon sebessége pedig többszöröse az összes modern felszíni hajóénak – hangoztatta az elnök.

Oroszország október 28-án tesztelte sikerrel a Poszejdon nevű szupertorpedót – emlékeztetett a RIA Novosztyi hírügynökség. A hagyományos és nukleáris változatban is előállítható eszköz feladata repülőgéphordozó-csoportok, partvédelmi erődítmények és infrastruktúra megsemmisítése.

Korábban Valerij Geraszimov, a vezérkar főnöke arról tett jelentést Putyinnak, hogy a Burevesztnyik „ szárnyas rakéta” az október 21-i tesztelése során 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg.

Oroszországban 2005 óta állami ünnep november 4-e, amikor arról emlékeznek meg, hogy a Kuzma Minyin kereskedő és Dmitrij Pozsarszkij herceg vezette népfelkelés 1612-ben kiverte a lengyel megszálló seregeket Moszkvából. Az 1917-es bolsevik forradalom éltetésének helyébe lépett ünnep a hazafiasságot, az egyetértést és az egységet hivatott jelképezni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök