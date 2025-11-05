Műsorújság
Vlagyimir Putyin kiadta a parancsot: új korszak kezdődik Oroszországban, folyamatos lesz a sorozás

Szerző: hirado.hu
2025.11.05. 13:46

| Szerző: hirado.hu
Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely alapjaiban alakítja át Oroszország sorozási rendszerét: 2026-tól egész évben behívhatják a fiatalokat sorkatonai szolgálatra, ezzel megszűnik a korábbi tavaszi és őszi behívási időszakokra épülő hagyományos rendszer. A Kreml közlése szerint az intézkedés célja a hadsereg feltöltésének egyszerűsítése, valamint a katonai hivatalok működésének modernizálása.

A Focus nevű ukrán hírportál beszámolója szerint a törvény értelmében a behívások január 1. és december 31. között folyamatosan történhetnek majd. A jogszabályt Andrej Kartapolov, az Állami Duma védelmi bizottságának elnöke, és Andrej Kraszov, a bizottság alelnöke terjesztette elő. Indoklásuk szerint a cél az, hogy a katonai sorozóirodák működése hatékonyabb, tervezhetőbb és átláthatóbb legyen, miközben a hadsereg létszáma folyamatosan biztosítható.

Noha a behívás egész évben lehetséges lesz, a katonák tényleges bevonulása továbbra is két időszakban zajlik majd: április 1. és július 15., valamint október 1. és december 31. között.

Bizonyos esetekben a hadkötelesek számára egyéni bevonulási időpontokat is kijelölhetnek.

Újdonság, hogy a behívóparancsok elektronikusan is kézbesíthetők lesznek:

a katonai értesítések megjelennek az állami digitális nyilvántartásban, és a hadköteleseknek legfeljebb 30 napjuk lesz arra, hogy megjelenjenek a sorozóirodában.

A katonai hatóságok ezen felül digitális igazolásokat és kivonatokat is kiadhatnak a rendszerből.

Ezzel egy időben Putyin egy másik törvényt is jóváhagyott, amely lehetővé teszi, hogy tartalékos katonákat is bevonjanak az ország létfontosságú infrastrukturális létesítményeinek védelmébe – például katonai, energetikai és ipari objektumok őrzésére.

Az elmúlt években a Kreml fokozatosan bővítette a katonai sorozóhivatalok jogköreit, és a digitális rendszer bevezetésével online is kiküldhetők a behívók. A digitális nyilvántartás emellett szigorúbb ellenőrzést tesz lehetővé a katonakorú férfiak külföldre utazása felett is, tovább erősítve az orosz hadsereg feletti állami kontrollt.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök telekonferencia keretében tartott tanácskozáson vesz részt a moszkvai Kremlben 2022. augusztus 3-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Pavel Birkin)
