Videó: lezuhant egy teherszállító repülőgép Kentuckyban, a hatalmas robbanásban többen meghaltak

Szerző: hirado.hu
2025.11.05. 06:45

Többen meghaltak, amikor kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében kedden.

A beszámolók alapján a Honolulu felé induló repülőgépet felszállás közben érte a szerencsétlenség.

A legfrissebb adatok szerint legalább 7 ember életét vesztette és legkevesebb 11-en megsérültek.

Az esetről több videófelvétel is napvilágot látott:

A UPS csomagküldő vállalat repülőgépének fedélzetén hárman utaztak, közülük mindenki meghalt. Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója közleményben erősítette meg a légikatasztrófa tényét és egyben közölte, hogy a baleset helyszínének közelében működő autóalkatrész kereskedés két dolgozója is eltűnt.

A szerencsétlenség részleteit a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB).

