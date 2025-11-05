Videó: lezuhant egy teherszállító repülőgép Kentuckyban, a hatalmas robbanásban többen meghaltak

A beszámolók alapján a Honolulu felé induló repülőgépet felszállás közben érte a szerencsétlenség.
A legfrissebb adatok szerint legalább 7 ember életét vesztette és legkevesebb 11-en megsérültek.
Az esetről több videófelvétel is napvilágot látott:
A UPS csomagküldő vállalat repülőgépének fedélzetén hárman utaztak, közülük mindenki meghalt. Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója közleményben erősítette meg a légikatasztrófa tényét és egyben közölte, hogy a baleset helyszínének közelében működő autóalkatrész kereskedés két dolgozója is eltűnt.
A szerencsétlenség részleteit a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB).
