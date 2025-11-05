Videó: lezuhant egy teherszállító repülőgép Kentuckyban, a hatalmas robbanásban többen meghaltak

Többen meghaltak, amikor kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében kedden.

A beszámolók alapján a Honolulu felé induló repülőgépet felszállás közben érte a szerencsétlenség.

A legfrissebb adatok szerint legalább 7 ember életét vesztette és legkevesebb 11-en megsérültek.

Az esetről több videófelvétel is napvilágot látott:

#WATCH!!!!! At least 3 people killed, 11 injured after the horrific plane crash near the Louisville airport, according to Kentucky Gov. Andy Beshear. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

– – – – – – – – – – – – – – – – – – Here is what we know: – A UPS freight transport aircraft crashed… pic.twitter.com/RjOgyAngtx — Authentic voice (@Authenticvoice6) November 5, 2025

A UPS csomagküldő vállalat repülőgépének fedélzetén hárman utaztak, közülük mindenki meghalt. Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója közleményben erősítette meg a légikatasztrófa tényét és egyben közölte, hogy a baleset helyszínének közelében működő autóalkatrész kereskedés két dolgozója is eltűnt.

A szerencsétlenség részleteit a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB).

BREAKING: Aerial footage shows the UPS cargo plane crash near Louisville, Kentucky airport. Police confirm there are victims and the blood is on Donald Trump’s hands!!! pic.twitter.com/4eVyffJLDK — Morgan J. Freeman (@mjfree) November 4, 2025

Kiemelt kép forrása: X.com