Tiltakozás Kárpátalján: jogtalanul tartja fogva az ukrán hadsereg a magyar Rákóczi-egyetem több diákját

A KMKSZ elnökségének az MTI-hez eljuttatott nyilatkozata szerint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói eleget téve törvényi kötelezettségüknek adatfrissítés céljából november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Toborzóközpontot, de onnan négy hallgatót nem engedtek távozni.
„A hatályban lévő ukrán törvények szerint a hadkiegészítő parancsnokságoknak nincs joguk a hadköteles személyeket önkényesen, jogalap nélkül bent tartani” – áll a dokumentumban.
A személyi szabadság korlátozását, beleértve az őrizetbe vételt is, kizárólag az ukrán törvények szabályozzák, elsősorban az alkotmány, a büntetőeljárási törvénykönyv és a szabálysértési törvénykönyv. Az adatfrissítés nem olyan cselekmény, amely azonnali, többórás őrizetbe vételt indokolna – tették hozzá.
„Úgy véljük, hogy a hallgatók szabadságának korlátozása jogsértő, és ez ellentmond Ukrajna törvényeinek” – szögezi le a KMKSZ elnöksége a nyilatkozatban.
A KMKSZ mélységesen felháborítónak tartja ezeket az eseteket, és levélben fordul a védelmi miniszterhez, az emberi jogi biztoshoz és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárás mielőbbi kivizsgálása ügyében – írták.
