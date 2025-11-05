Tiltakozás Kárpátalján: jogtalanul tartja fogva az ukrán hadsereg a magyar Rákóczi-egyetem több diákját

Nyilatkozatban tiltakozik és levélben fordul az illetékes ukrán szervekhez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége amiatt, hogy a beregszászi székhelyű Rákóczi-egyetem négy diákját több mint 24 órája fogva tartja a helyi hadkiegészítés.

A KMKSZ elnökségének az MTI-hez eljuttatott nyilatkozata szerint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói eleget téve törvényi kötelezettségüknek adatfrissítés céljából november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Toborzóközpontot, de onnan négy hallgatót nem engedtek távozni.

„A hatályban lévő ukrán törvények szerint a hadkiegészítő parancsnokságoknak nincs joguk a hadköteles személyeket önkényesen, jogalap nélkül bent tartani” – áll a dokumentumban.

A személyi szabadság korlátozását, beleértve az őrizetbe vételt is, kizárólag az ukrán törvények szabályozzák, elsősorban az alkotmány, a büntetőeljárási törvénykönyv és a szabálysértési törvénykönyv. Az adatfrissítés nem olyan cselekmény, amely azonnali, többórás őrizetbe vételt indokolna – tették hozzá.

„Úgy véljük, hogy a hallgatók szabadságának korlátozása jogsértő, és ez ellentmond Ukrajna törvényeinek” – szögezi le a KMKSZ elnöksége a nyilatkozatban.

A KMKSZ mélységesen felháborítónak tartja ezeket az eseteket, és levélben fordul a védelmi miniszterhez, az emberi jogi biztoshoz és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárás mielőbbi kivizsgálása ügyében – írták.

Kiemelt kép forrása: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem/Facebook