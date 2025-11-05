Szélsőbalra tolódás: a Demokrata Párt halálát jelentheti Mamdani győzelme?

Terrorizmuspárti, marxista radikálisok ragadták magukkal a Demokrata Pártot – így reagált Zohran Mamdani demokrata jelölt győzelmére a New York-i polgármester-választáson Tom Emmer, republikánus képviselő. Hank Sheinkopf veterán demokrata aktivista figyelmeztetett: a nagyvárosok lerombolása, a bűnözés és a fajgyűlölet elszabadítása lehet a terv.

Zohran Mamdani megválasztott New York-i polgármester győzelme egy szélesebb körű, a Demokrata Párton belül zajló változást tükröz – erről beszélt a Breitbart című lapnak Tom Emmer, a képviselőház republikánus, többségi frakciójának egyik meghatározó tagja azt követően, hogy a demokrata jelölt, Zohran Mamdani nyerte meg a New York-i polgármester-választást.

Itt a vége?

„A komcsi Mamdani győzelme New York Cityben a Demokrata Párt halálát jelzi” – fogalmazott Emmer. legalábbis a párt arculatát tekintve, „ahogy azt valaha megismertük”.

Foreign-born Islamist Zohran Mamdani openly campaigns with a radical Muslim cleric who was an unindicted coconspirator in the World Trade Center bombing. He refused to say Hamas should lay down their arms. This man should not be Mayor. pic.twitter.com/a4U8EwXOsf — Veteran Action (@VeteranAction) October 30, 2025



„Kommunista programja egyenesen a földbe döngöli Amerika legnagyobb városát, miközben a demokraták a kongresszusban tétlenül ülnek, mert vagy egyetértenek vele, vagy túlságosan félnek saját, virulens szavazóbázisuktól ahhoz, hogy felemeljék szavukat”– fogalmazott.

A New York-i választási eredmények szerinte „bizonyítják azt a tendenciát, aminek mindannyian tanúi vagyunk:

a terrorizmuspárti, marxista radikálisok most már a baloldal főáramát jelentik”.

Nem baleset: stratégia!

A New York-i választások előestéjén arra figyelmeztetett Hank Sheinkopf veterán demokrata aktivista, akit szintén a Breitbart idéz, arra figyelmeztetett, hogy Zohran Mamdani, a szocialista élharcos győzelme nemcsak a zsidó New York végét jelentheti hanem „a Demokrata Párt maradványainak eltérítését is olyan radikális erők által, akik eltökéltek, hogy forradalmukat országszerte exportálják.”

Mamdani, the jihadist communist won.

Lady Liberty will wear a Burka real soon.

What a disgrace.

What could go wrong? pic.twitter.com/ZWcplZRfsj — Sir M (@ChairosY) November 5, 2025



Egy exkluzív választási napi interjúban Sheinkopf azt mondta, hogy Mamdani felemelkedése – akár a városháza élére – fordulópontot jelent nem csak New York, de Amerika számára is. „Ez a zsidó New York végét jelenti” – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a szocialista jelölt győzelme szerinte „nem lesz elszigetelt jelenség”.

Sheinkopf – egy veterán demokrata stratéga, aki több mint 700 kampányt látott el tanácsokkal világszerte, Bill Clinton elnöktől Michael Bloomberg polgármesterig – figyelmeztetett, hogy Mamdani szlogenje, a „globalizáljuk az intifádát”, valódi veszélyt jelent, ha a Városházára kerül.

Temetetlen halott

Szerinte a nagyvárosok lerombolása, a bűnözés és a fajgyűlölet elszabadítása lehet a terv: „Ez nem baleset, hanem egy stratégia. Mamdani a tökéletes jelölt erre – még nem tett semmit, de az ideológiája ideálissá teszi azok számára, akik

le akarják bontani a régi rend maradványait.”

Úgy vélte: most „Amerika többi része következik!”

Az aktivista hozzáfűzte: a demokrata párt „teteme” temetetlenül fekszik, még végtisztességet sem, adták meg neki. Szerinte ez gyökeres változást jelent, hiszen amíg mindeddig az ország legtöbb államában nem lehetett „felkerülni a szavazólapra harmadik pártként”, tehát nem demokrata és nem is republikánus jelöltként, ez most már nem így lesz: a „Demokrata Szocialista” egy harmadik kategóriát jelent.

Kiemelt kép: Zohran Mamdani, az amerikai Demokrata Párt New York-i polgármester-jelöltje beszél a párt eredményváróján, miután megnyerte a polgármester-választást 2025. november 4-én. A voksok szinte teljes összesítése alapján Mamdani a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg. A független Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41 százalékos eredményt ért el, míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen. MTI/EPA/Sarah Yenesel.