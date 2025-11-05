Sok halálos áldozata van a Kalmaegi tájfunnak a Fülöp-szigeteken, egy katonai helikopter mentés közben lezuhant

Legkevesebb 46 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteken a Kalmaegi tájfun okozta heves esők és áradások miatt az ország középső részén – közölték kedden a hatóságok.

Az áldozatok között van annak a katonai helikopternek a hatfős legénysége is, amely mentési és segélyszállítási feladat közben zuhant le a Mindanao szigetén fekvő Agusan del Sur tartományban.

A tájfun Cebu szigetét érintette a legsúlyosabban, ahol a hatóságok szerint legkevesebb 39 ember megfulladt, illetve meghalt a szálló törmelékektől.

Egy halálesetet a közeli Bohol szigetéről is jelentettek.

Bár kedd hajnali partot érése óta a vihar folyamatosan „gyengül”, a Kalmaegi – helyi nevén Tino – óránként átlagosan 120 kilométeres, időnként 165 kilométeres erősségű széllökésekkel söpört végig a Viszajan-szigeteken az ország nyugati részén található Palawan felé haladva.

A hatóságok több tízezer embert evakuáltak az ország középső részén levő veszélyeztetett térségekből, ahol a vihar miatt lehulló eső áradást okozott, lakóházakat, utcákat és járműveket öntött el.

A kitelepítéseket elsősorban a Viszajan-szigeteken, valamint Luzón sziget déli és Mindanao szigetének északi részén rendelték el. Cebu tartomány szóvivője közölte, hogy több embert eltűntként tartanak nyilván, és a mentési munka még folyik.

A meteorológiai hivatal korábban arra figyelmeztetett, hogy a tájfun háromméteres hullámokat is okozhat, amelyek életveszélyes körülményeket teremthetnek a part menti és az alacsonyan fekvő területeken. A vihar várhatóan szerda éjjel vagy csütörtök hajnalban hagyja el a Fülöp-szigeteket, majd Vietnám felé halad tovább, ahol már megkezdték a felkészülést az érkezésére.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo)