Rengeteg halottra számítanak a németek, ez az indok a sorkatonaságra

Ralf Hoffmann szerint
az európai hadseregek, beleértve egészségügyi szolgálataikat is, felpörgették felkészülésüket egy Moszkvával való lehetséges konfliktusra Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai invázióját követően, ami Európa legnagyobb háborúja lehet a második világháború óta.
Németország folyamatosan alakítja orvosi kiképzését is, beépítve a tanulságokat az ukrajnai háborúból. „A harcmodor drámai mértékben megváltozott Ukrajnában” – mondta Hoffmann, utalva arra az eltolódásra, amely a lőtt sebekről a drónok és kóbor lőszerek okozta robbanási sérülésekre és égési traumákra történt.
Az ukrán katonák a frontvonal mindkét oldalán mintegy 10 kilométeres, drónokkal telített sávot halálzónának nevezik, mivel a mindkét fél által bevetett, távolról irányított pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) gyorsan felderítik és megsemmisítik a célpontokat.
„Az ukránok gyakran nem tudják kellő gyorsasággal evakuálni a sebesültjeiket, mert mindenütt drónok zümmögnek fölöttük” – mondta Hoffmann, kiemelve a sérült katonák hosszan tartó stabilizálásának szükségességét – olykor órákon át – a frontvonalon.
Hoffmann szerint rugalmas szállítási lehetőségekre van szükség a sebesült katonáknak, megjegyezve, hogy Ukrajna kórházvonatokat is alkalmazott. Emiatt a német hadsereg kórházvonatokat és buszokat vizsgál, valamint bővíti a légi orvosi evakuálást– tette hozzá.
A sebesültek első ellátásukat a frontvonalon kapnák, mielőtt Németországba szállítanák őket, ahol főként civil kórházakban folytatódna az ellátás
– mondta Hoffmann.
Mintegy 15 000 kórházi ágyra lenne szükség a német kórházak akár 440 000 férőhelyes teljes kapacitásából – becsülte. A német hadsereg mintegy 15 000 fős egészségügyi szolgálatát bővíteni fogják a jövőbeni igények kielégítésére – tette hozzá.
Németország visszaállítaná a sorkatonaságot
A német hadsereg (Bundeswehr) tartalékosok szövetségének elnöke kifejtette, a kötelező katonai szolgálat visszaállítását szükségesnek tartja ahhoz, hogy Németország képes legyen megvédeni magát. Egy háború esetén a halott vagy sebesült katonákat szerinte elsősorban tartalékosokkal kell pótolni – írta a Die Welt.
Kiemelt kép: Katonák a német haderõ, a Bundeswehr évenkénti szárazföldi hadgyakorlatának sajtónyilvános napján, 2022. október 17-én az észak-németországi Bergenben. A gyakorlatozáson mintegy 2500 katona vesz részt az alsó-szászországi Bergen és Münster katonai kiképzõterepén – MTI/EPA/Friedemann Vogel