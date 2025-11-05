Migránsbűnözés: sokkolók a bűnügyi statisztikák a bevándorló országokban

A tömeges és ellenőrizetlen migráció Nyugat-Európa magával hozta a bűncselekmények számának megugrását is. Most újabb sokkoló statisztikák láttak napvilágot Németországból és Olaszországból – számolt be a V4NA.
Az Olaszországban élő külföldiek jelentősen felülreprezentáltak az erőszakos és a ragadozó bűncselekmények például a rablás és szexuális zaklatás elkövetői között. A 2024-es adatok azt mutatják, hogy az olaszországi letartóztatások jelentős része – 34,7 százaléka – külföldieket céloz meg.
A súlyosabb ragadozó bűncselekmények esetében azonban ez a szám sokkal magasabb.
A közterületi rablások esetében a gyanúsítottak 60,1 százalékát, az összes rablás esetében pedig 52,3 százalékát teszik ki a külföldiek.
Az olasz Il Sole 24 újság által elemzett új bűnügyi adatok szerint a betörések 61 százalékáért és a zsebtolvajlások 69 százalékáért is külföldiek a felelősek, a szexuális zaklatás eseteinek pedig 43 százalékáért. Ez annak ellenére van így, hogy a külföldiek az olasz lakosságnak csak kis részét teszik ki.
Kapcsolódó tartalom
A német Freilich Magazin pedig egészen elképesztő számokat publikált a német szövetségi belügyminisztérium adatai alapján, amelyeket a jobboldali AfD parlamenti vizsgálatára adott válaszként mutattak be. Ezek szerint
a Szíriaiak 39 percenként követtek el bűncselekményt Németországban az elmúlt 10 évben.
A szövetségi belügyminisztérium adatai szerint 2015 és 2024 között 135 668 németet regisztráltak feltételezett szíriaiak által elkövetett bűncselekmények áldozataként. Az adatok a más országokból származó gyanúsítottak körében is magasak. Az afgánok például 82 960, az irakiak 69 946, a marokkóiak 39 918, az algériaiak pedig 32 383 esetben követtek el bűncselekményeket németek rovására.
A rendőrségi bűnügyi statisztikák (PKS) szerint a szíriai gyanúsítottak száma évek óta folyamatosan nő.
Különösen szembetűnő az erőszakos bűncselekmények, rablások és a szexuális erőszak számának növekedése.
Az erőszakos bűncselekmények kategóriájában 2024-ben 12 512 szír gyanúsítottat érintő esetet regisztráltak – ez az elmúlt tíz év legmagasabb száma.
A nemi erőszak, szexuális kényszerítés és súlyos szexuális zaklatás kategóriában az esetek száma 648-ra emelkedett, ez több mint 60 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest. A súlyos testi sértések és rablások száma is emelkedett. 2024-ben 9310 veszélyes és súlyos testi sértést, valamint 2402 rablást regisztrálták.
Kapcsolódó tartalom
A parlamenti vizsgálatra adott válaszában a szövetségi kormány elismeri, nem rendelkezik olyan statisztikai módszerrel, amely lehetővé tenné a visszaeső bűnelkövetők több évre kiterjedő összesített nyilvántartását. A rendőrségi bűnügyi statisztikák csak az időbeli pillanatképeket tükrözik.
„A számok nem hazudnak.
A németek elsősorban a közel-keleti országokból érkező bűnöző külföldiek áldozatai”
– mondta Christopher Drössler, az AfD parlamenti képviselője a Freilichnek.
„Masszív kitoloncolási offenzívára van szükségünk, amely elsősorban a fő származási országokból, mindenekelőtt Szíriából, Afganisztánból, Marokkóból és Irakból érkező migránsokra összpontosít. Lehetővé kell tenni az emberek kitoloncolását ezekbe az országokba” – tette hozzá.
Mehr als jede zweite Frau in Deutschland fühlt sich im öffentlichen Raum nicht mehr sicher. Diese alarmierende Zahl aus der repräsentativen Civey-Umfrage ist ein weiterer Beweis für das Regierungsversagen bei der Migrations- und Sicherheitspolitik: Wie das Bundesinnenministerium… pic.twitter.com/ccerdx7nXY
— Alice Weidel (@Alice_Weidel) October 28, 2025
Alice Weidel, az AfD társelnöke rámutatott, hogy a számok a kormány kudarcát mutatják a migrációs és biztonságpolitikában.
„Németországban a nők több mint fele már nem érzi magát biztonságban a nyilvános helyeken.
2015 és 2024 között 135 668 német esett áldozatul feltételezett szíriai elkövetők által elkövetett bűncselekményeknek. Ez rendkívül riasztó fejlemény, amely a rossz kormányzati gazdálkodás és a téves politikai ítéletek eredménye is” – mutatott rá Alice Weidel.
Kapcsolódó tartalom
Weidel bírálta Friedrich Merz kancellárt is amiért a kormánykoalíció nem hajlandó őszintén azonosítani a problémák okait. Weidel rámutatott, hogy
a védtelen fiatal nők és gyermekek vannak leginkább kitéve erőszakos támadásoknak,
és ezt a szövetségi kormány biztonságpolitikai csődjének nevezte.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)