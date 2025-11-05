„Lefegyverző mosoly, állig felfegyverzett elképzelések” - vegyes Mamdani győzelmének sajtófogadtatása

„Csak azért, mert ezzel kampányolt, még nem jelenti azt, hogy képes is lesz megvalósítani” – idézi a Reuters a Zohran Mamdani megválasztott New York-i polgármester által tervezett, leszorított árakon működő élelmiszerbolt-hálózat ellen fellépő kereskedelmi szövetség elnökét. A Daily Mail egy demokrata, belső polgárháború csíráit észleli a „demokratikus szocialista” politikus győzelmével.

Zohran Mamdani kedden megnyerte a polgármester-választást. Nem volt szoros a verseny. (…) Hamarosan megtudjuk, hogy a 34 éves képviselő pragmatikus beállítottságú-e, vagy küldetésének tekinti, hogy a soha nem alvó várost szocialista laboratóriumi kísérletté tegye” – írja a The Wall Street Journal (WSJ) a New York-i polgármester-választás másnapján.

A lap hozzáteszi: „Amerika legnagyobb városának érdekében reméljük, hogy az előbbiről van szó. A Nagy Alma hanyatlásnak indult, mióta Mike Bloomberg távozott hivatalából (…), hajléktalanok lakják a metróállomásokat és az utcasarkokat. A fiatalok számára megfizethetetlen a lakhatás.” A WSJ szerint kérdés, hogy a demokraták jóváhagyják-e Mamdani javaslatát, a vállalkozások és a tehetősek adóemelését, ugyanis az adófizetők felső 1 százaléka a város adóbevételeinek mintegy 40 százalékát teszi ki. „Az emberi és pénzügyi tőke kiszorítása pedig romboló hatású lenne a város és az állam – különösen a szegények – számára.”

Mamdani „mosolya lefegyverző, de az elképzelései állig felfegyverzettek” – figyelmeztet a WSJ.

Aggódó üzletemberek

A Reuters leszögezi: „Bár a New York-i polgármesternek nincs közvetlen felügyelete a Wall Street felett, a pozíciója meghatározza a város vállalkozásbarát jellegének megítélését. Míg sok befektető és pénzember azt mondja, hogy megérti a Mamdani által felvetett megfizethetőségi problémákat, addig az adópolitikájával kapcsolatban széleskörű aggályokat fogalmaztak meg.”

Tomorrow’s cover: Zohran Mamdani wins 2025 NYC mayoral election https://t.co/HwAuNmCFtL pic.twitter.com/nshFKpcvLE — New York Post (@nypost) November 5, 2025

„Ha megnézem a New York-i megélhetési költségek közgazdaságtanát, és ha az egy hálószobás lakás havi 5000 dollárba kerül, az fenntarthatatlan” – mondta Phil Blancato, a New York-i Osaic vezető piaci stratégája a választási eredmények után. „Ez is az oka ennek a győzelemnek New York Cityben. De ha a kisvállalati és vállalati szintű adóemelésre gondolunk, annak jelentős hatása van!” – idézi a Reuters.

Egyes üzletemberek a Reuters szerint készek arra, hogy megakadályozzák Mamdani néhány javaslatát, köztük azt, hogy öt városi tulajdonú élelmiszerboltot nyissanak – egyet-egyet minden New York-i kerületben, amelyek nagykereskedelmi áron árulnák az élelmiszereket. A Reuters által megszólaltatott David Schwartz, a New York-i Élelmiszerboltok Szövetségének (NYAGS) igazgatója elmondta, hogy tagja lesz annak a csoportnak, amely ellenezni fogja az élelmiszerüzletekre vonatkozó javaslatot. „Csak azért, mert ezzel kampányolt, még nem jelenti azt, hogy képes is lesz megvalósítani” – mondta.

Muszlim vigalom

A The New York Times szerint a muszlimok örülnek Mamdani győzelmének. Ez fordulópontot jelent számukra, hiszen gyakran érezték magukat kirekesztve a város közéletének számos aspektusából (miután 2001. szeptember 11-én iszlamista hátterű merénylők indítottak háborús szintű terrortámadás-sorozatot, melynek számos fő célpontja New Yorkban volt – a szerk.). Mamdani megválasztásával és kampányával muszlim társai nemcsak a város politikai infrastruktúrájának fontos részévé váltak, hanem egy saját sorstársukat is láthatják annak csúcsán.

The New York Times explains Mandami’s win: “Addicted to their screens, strapped for cash, spiritually unmoored and socially stunted by the pandemic, young New Yorkers needed a reason to get out of the house. They found it in Zohran Mamdani’s mayoral run.” „Volunteering for Mr.… pic.twitter.com/nDxmB6xOCq — Jared Taylor (@RealJarTaylor) November 5, 2025

2026-ra játszanak

A Bloomberg azt emeli ki, hogy „Zohran Mamdanit történelmi győzelemmel választották meg New York 111. polgármesterévé, amely lehetővé teszi a meggyőződéses demokrata szocialista számára, hogy vezesse a globális pénzügyek fővárosát”, és rámutat: „amikor Mamdani január 1-jén leteszi a hivatali esküt, a 34 éves queensi törvényhozó az állam legfiatalabb polgármestere lesz egy évszázadra visszamenőleg. Ő lesz New York első muszlim polgármestere, és az első dél-ázsiai származású személy a város 400 éves történetében”, valamint felidézi, hogy elődje, „Eric Adams az alacsony közvélemény-kutatási eredmények és a botrányok sorozata miatt visszalépett a versenytől”, a lap egy részvételi rekordot is fontosnak lát.

A választást a lap szerint az elmúlt tíz év egyik legmagasabb választói érdeklődése és részvételi arányai is kísérték. „A választási bizottság szerint több mint kétmillió ember adta le szavazatát – ez rekord 1969 óta”, fűzi hozzá a Bloombreg.

I think this gentleman explains perfectly what’s going to happen if Mamdani gets Elected in New York. I hope all those that vote for him are

prepared. You’ll need to be! Smh pic.twitter.com/y64EilkjLs — Sue Knows Best (@sues86453) November 1, 2025



Mindeközben a BBC már a 2026-os képviselő-választásokat latolgatja: politikai elemzők ugyanis az amerikai félidős választások előfutárainak nevezik a New Jersey-i és virginiai kormányzóválasztásokat. Ezeket négyévente, az elnöki ciklus felénél tartják. A következő félidős voksolásra 2026. november 3-án kerül sor.

A republikánusok jelenleg mind a képviselőházat, mind a szenátust ellenőrzik, de ha a demokratáknak sikerül átvenniük az irányítást a kamarák felett, akkor a következő két évben meggátolhatják Trump törvényhozási képességét, sőt akár impeachment-eljárást is indíthatnak ellene – írja a brit közmédium.

A „polgárháború” előérzete

A Sky News és a Daily Mail egyaránt idézi a Donald Trumpot megszólító Mamdanit, aki árulónak nevezte az elnököt, és arra szólította fel „négy szóban”, hogy mivel úgyis figyel, tekerje fel a hangerőt (Turn the volume up!).

Az elnök egy szintén négyszavas bejegyzéssel reagált a demokratikus szocialista politikus megszólítására: „És így kezdődik!” („And so it begins!”) – írta a Truth Socialon.

A Daily Mail szerint „az ujjongó baloldaliak kijelentették, hogy a párt túl van a 2024-es katasztrófán, amikor Donald Trump legyőzte őket, és elvesztették a kongresszus mindkét házát. Azt állították, hogy az eredmények kiindulópontot jelentenek majd a jövő évi félidős választásokon való győzelemhez, és hogy népszavazást jelentenek Trump elnök kormányzásának első 10 hónapjáról”.

Csakhogy – teszi hozzá a brit lap – az éjszaka folyamán egyúttal „egy potenciálisan pusztító”, a demokraták belső köreit érintő polgárháború gyújtózsinórját hozták működésbe.

Ugyanis győzött „mind a radikális szélsőbaloldali jelölt, Zohran Mamdani New Yorkban, mind a pragmatikus centrista Abigail Spanberger Virginiában”. Ez pedig „azzal fenyeget, hogy szétszakítja a pártot, hogy a jelöltjeik melyik utat kövessék: Mamdani hajthatatlan demokratikus szocializmusát vagy Spanberger keményfejű realizmusát”.

Kiemelt kép: Zohran Mamdani, a Demokrata Párt New York-i polgármester-jelöltje egy New York-i kampánygyűlésen 2025. október 13-án (Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel)