Kövér László az esetleges ukrajnai fegyverszünetről tárgyalt a római képviselőház elnökével

Kövér László elmondta, hogy az olasz parlament alsóházában tett látogatása viszonzás volt Lorenzo Fontana felé, aki 2023-ban kereste fel az Országgyűlést, és 2025-ben is részt vett az európai házelnökök Budapesten tartott találkozóján.
Kövér László úgy foglalta össze a Lorenzo Fontanával tartott találkozót, hogy
Európa és a Patrióták pártcsaládja közös ügyeiről volt szó, de elsőrendű témaként az ukrajnai háborút érintették.
Az Országgyűlés elnöke rámutatott, hogy a háborúval kapcsolatban a római kormánykoalíció pártjai között is vannak véleménykülönbségek: a jobboldali Liga, amelynek Fontana is a politikusa, a magyar kormányhoz hasonló álláspontot képvisel, miközben a miniszterelnök Giorgia Meloni markánsabban támogatja Ukrajnát.
Mi sem fegyvert, sem pénzt nem vagyunk hajlandók adni egy olyan háborúra, amelyhez semmi közünk nincsen,
s amelynek kirobbantásáról senki nem kérdezett meg bennünket. Nem beszélve arról a veszélyről, amely Európára leselkedik azáltal, hogy részeseivé válhatunk egy olyan háborúnak, amelyet két szláv testvérnép vív, és amelyet ráadásul annak idején a tengeren túlról indítottak – fejtette ki Kövér László.
Hozzátette: „megítélésem szerint ez egy olyan – modern kifejezéssel – proxyháború, amelynek a legnagyobb áldozatai maguk az ukránok”.
Kövér László elmondta, hogy a képviselőház elnökével szó volt a magyar választásokról és azok esélyeiről, érintették a csehországi koalíció megalakulását, amellyel ismét erősödtek a Patrióták.
Hangoztatta, egyetértettek Lorenzo Fontanával abban, hogy az
„idő nekünk dolgozik, mivel tendenciaszerűen a Patrióták erősödésére lehet számítani”.
Úgy vélte, hogy ebben a tekintetben a jövő áprilisi magyarországi választás nemcsak Magyarország jövőjére nézve lesz sorsdöntő, hanem Európa sorsát is jelentősen befolyásolja.
„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy folytatódjék az a kormányzás, amely az utóbbi több mint tizenöt évben nemcsak Magyarország hasznára vált, hanem Európában is jelentős változásokat indított el” – mondta Kövér László.
A migrációról is szó volt a Matteo Salvini miniszterelnök-helyettessel, a Liga kormánypárt vezetőjével tartott kétoldalú megbeszélésen. Kövér László gratulációját fejezte ki a Meloni vezette római kormánynak, amely a napokban töltötte be első három évét. Hangsúlyozta, hogy a hárompárti koalíciós kormány összetartása példanélkülinek számít nemcsak az olasz történelemben, hanem a jelenlegi európai politikában is.
Kiemelt kép: Kövér László házelnök és Lorenzo Fontan, az olasz képviselőház elnökének találkozója Rómában 2025. november 5-én. (Fotó: MTI/Országgyűlés Sajtóirodája)