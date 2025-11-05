Kövér László az esetleges ukrajnai fegyverszünetről tárgyalt a római képviselőház elnökével

A reményeink szerint hamarosan bekövetkező fegyverszünet utáni helyzetről, és azt kísérő helyes európai magatartásról egyeztettünk Lorenzo Fontanával, a római képviselőház elnökével – számolt be az MTI-nek Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki Matteo Salvinivel is megbeszélést folytatott Rómában szerdán.

Kövér László elmondta, hogy az olasz parlament alsóházában tett látogatása viszonzás volt Lorenzo Fontana felé, aki 2023-ban kereste fel az Országgyűlést, és 2025-ben is részt vett az európai házelnökök Budapesten tartott találkozóján.

Kövér László úgy foglalta össze a Lorenzo Fontanával tartott találkozót, hogy

Európa és a Patrióták pártcsaládja közös ügyeiről volt szó, de elsőrendű témaként az ukrajnai háborút érintették.

Az Országgyűlés elnöke rámutatott, hogy a háborúval kapcsolatban a római kormánykoalíció pártjai között is vannak véleménykülönbségek: a jobboldali Liga, amelynek Fontana is a politikusa, a magyar kormányhoz hasonló álláspontot képvisel, miközben a miniszterelnök Giorgia Meloni markánsabban támogatja Ukrajnát.

Mi sem fegyvert, sem pénzt nem vagyunk hajlandók adni egy olyan háborúra, amelyhez semmi közünk nincsen,

s amelynek kirobbantásáról senki nem kérdezett meg bennünket. Nem beszélve arról a veszélyről, amely Európára leselkedik azáltal, hogy részeseivé válhatunk egy olyan háborúnak, amelyet két szláv testvérnép vív, és amelyet ráadásul annak idején a tengeren túlról indítottak – fejtette ki Kövér László.

Hozzátette: „megítélésem szerint ez egy olyan – modern kifejezéssel – proxyháború, amelynek a legnagyobb áldozatai maguk az ukránok”.

Kövér László elmondta, hogy a képviselőház elnökével szó volt a magyar választásokról és azok esélyeiről, érintették a csehországi koalíció megalakulását, amellyel ismét erősödtek a Patrióták.

Hangoztatta, egyetértettek Lorenzo Fontanával abban, hogy az

„idő nekünk dolgozik, mivel tendenciaszerűen a Patrióták erősödésére lehet számítani”.

Úgy vélte, hogy ebben a tekintetben a jövő áprilisi magyarországi választás nemcsak Magyarország jövőjére nézve lesz sorsdöntő, hanem Európa sorsát is jelentősen befolyásolja.

Kövér László házelnök és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes találkozója Rómában 2025. november 5-én. (Fotó: MTI/Országgyűlés Sajtóirodája)

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy folytatódjék az a kormányzás, amely az utóbbi több mint tizenöt évben nemcsak Magyarország hasznára vált, hanem Európában is jelentős változásokat indított el” – mondta Kövér László.

A migrációról is szó volt a Matteo Salvini miniszterelnök-helyettessel, a Liga kormánypárt vezetőjével tartott kétoldalú megbeszélésen. Kövér László gratulációját fejezte ki a Meloni vezette római kormánynak, amely a napokban töltötte be első három évét. Hangsúlyozta, hogy a hárompárti koalíciós kormány összetartása példanélkülinek számít nemcsak az olasz történelemben, hanem a jelenlegi európai politikában is.

Kiemelt kép: Kövér László házelnök és Lorenzo Fontan, az olasz képviselőház elnökének találkozója Rómában 2025. november 5-én. (Fotó: MTI/Országgyűlés Sajtóirodája)