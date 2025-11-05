Kínai űrhajósok „karamboloztak” a világűrben, el kell halasztaniuk a Földre való visszatérést

Elhalasztják a Sencsou-20 űrhajó legénységének visszatérését, miután a járművet – valószínűleg – apró űrszemét találta el – közölte a kínai űrügynökség (CMSA) szerdán.

A közlemény szerint a Sencsou-20 űrmisszió legénysége, amely áprilisban indult el a Tienkung (Mennyei palota) kínai űrállomásra, eredetileg szerdán tért volna vissza a Földre, de a visszatérést egy lehetséges űrszeméttel való ütközés miatt végül elhalasztották. Ez az első alkalom, hogy egy kínai űrmisszió visszatérését űrszemét miatt halasztják el.

A CMSA hozzátette, hogy

az ütközés pontos elemzése és kockázatértékelése folyamatban van, de a visszatérés pontos időpontját egyelőre nem határozták meg.

A Sencsou-20 legénysége, Csen Tung, Csen Csung-zsuj és Vang Csie, hathónapos küldetését teljesítette, és 196 napja van Föld körüli pályán, mellyel várhatóan megdöntik a kínaiak eddigi leghosszabb idejű űrtartózkodásának rekordját.

A három űrhajóst váltotta a Sencsou-21 űrmisszió személyzete, akik múlt szombaton sikeresen megérkeztek az űrállomásra. Az új misszió vezetője Csang Lu ezredes, aki több mint két év elteltével tér vissza a Tienkungra, társai Vu Fej repülési mérnök, valamint Csang Hung-csang küldetésspecialista, akik most először vesznek részt emberes űrrepülésen.

A közelmúltban a kínai kormány több alkalommal is felhívta a figyelmet az űrszemét egyre súlyosbodó problémájára, ami komoly veszélyeket jelent a világűrben végzett tevékenységekre. Kína ezért a jövőben az űrkutatás biztonságosabbá tétele érdekében további technológiákra, például lézeres figyelő rendszerekre és deorbitáló vitorlák alkalmazására készül.

Kiemelt kép: Csiucsüan, 2025. április 24. Három kínai űrhajóssal a fedélzetén felbocsátják a Hosszú Menetelés 2F hordozórakétával összekapcsolt Sencsou-20 kínai űrhajót az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, a Gobi-sivatagban fekvő Csiucsüani Műholdindító Központból 2025. április 24-én. Az asztronauták a Föld körül keringő kínai űrállomásra utaznak. (Fotó: MTI/EPA/Andrés Martínez Casares)