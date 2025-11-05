Folytatódik a kábítószer-csempészet elleni harc, újabb hajót semmisített meg az Egyesült Államok a Csendes-óceánon

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter újabb csapást jelentett be egy kábítószer-csempészéssel gyanúsított hajó ellen a Csendes-óceán keleti részén kedden.

A Pentagon vezetőjének a közlése szerint két ember vesztette életét a hajón.

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben már legalább 16 ilyen támadást hajtott végre a dél-amerikai vizeken, amelyek legkevesebb 66 áldozatot követeltek.

Donald Trump elnök azzal indokolta a csapásokat, hogy az Egyesült Államok „fegyveres konfliktusban” áll a drogkartellekkel, és hogy a hajókat külföldi terrorszervezetek üzemeltetik.

A legújabb csapás akkor történt, amikor az USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó elhagyta a Földközi-tengert, és a Karib-térség felé vette útját a hadügyminiszter utasítására. A repülőgép-hordozó csatlakozik a térségben állomásozó amerikai repülőgépekből, hajókból és több ezer katonából álló egységhez.

Donald Trump a közelmúltban azt mondta, szerinte nem valószínű, hogy az Egyesült Államok háborúba kezdene Venezuelával, ugyanakkor az elmúlt hónapokban az amerikai hadsereg évtizedek óta nem látott mértékű katonai jelenlétet épített ki a Karib-térségben.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Az amerikai haditengerészet Gravely rakétarombolója érkezik a trinidadi főváros, Port of Spain kikötőjébe 2025. október 26-án (Forrás: MTI/AP/Robert Taylor)