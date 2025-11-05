Műsorújság
Ez sem terrorizmus? – „Allah Akbart” kiáltva hajtottak gyalogosok közé Franciaországban, többen megsérültek

Szerző: Udvardy Zoltán
2025.11.05. 12:55

„Allah Akbart” kiabálva hajtott a gyalogosok közé Franciaország nyugati partjainál, a Vizcayai-öbölben fekvő Oléron szigetén egy férfi. A kilenc sérült közül négy embernek súlyos a sérülése. Az üggyel egyelőre nem a terrorizmusellenes ügyészség foglalkozik.

Egy 35 éves férfit tartóztattak le szerda reggel Saint-Pierre-d’Oléronban, a Charente-Maritime szigetén, miután elgázolt gyalogosokat – tudta meg a Le Figaro.

A támadó a Vizcayai-öbölben, a part közelében fekvő szigeten, Saint-Pierre-d’Oléronban, a reggeli órákban hajtott a járókelők közé.

Az autó egy kerékpárost is elgázolt.

A hatóságok már ismerték a gázolót 

Csak egy gyanúsított volt a járműben – értesült csendőri forrásokból a Le Figaro. A lapnak nyilatkozva a La Rochelle-i ügyész hangsúlyozta, hogy a cselekmény szándékos volt.

A férfi, aki letartóztatáskor

„Allah Akbar!”-t kiabált, őrizetbe vétele idején pedig egy gázpalackkal megpróbálta felgyújtani autóját.

Zemmour: dzsihadisták már mindenhol

A sérültek számáról egyelőre ellentmondó híradások láttak napvilágot. A ladepeche.fr úgy tudja legalább kilenc ember megsérült, közülük négyen súlyosan. A gyanúsított a hatóságok előtt már ismert volt közrendellenes bűncselekmények miatt, különösen kábítószer- és alkoholfogyasztás, valamint szabálysértések terhelték számláját.


Több francia forrás egybehangzó információja szerint

a terrorizmusellenes ügyészség egyelőre nem foglalkozik az üggyel, és nem erősítették meg a terrorcselekmény gyanúját sem még.

Természetesen – mint szinte minden hasonló esetben – „a nyomozáshoz közel álló több forrás szerint azt a lehetőséget is vizsgálják, hogy a gyanúsított pszichiátriai rendellenességekben szenved” – közli a ladepeche.fr.

„Néhány évvel ezelőtt még olyan helyek, mint az Île d’Oléron, amelyek menedéket jelentettek azok számára, akik továbbra is egy megőrzött Franciaországban akartak élni. Ma azonban a helyzet olyan, hogy dzsihadisták jelennek meg Franciaország egész területén” – írta Éric Zemmour, a Visszahódítás nevű párt vezetője az X-en.


A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)

