Ez sem terrorizmus? – „Allah Akbart” kiáltva hajtottak gyalogosok közé Franciaországban, többen megsérültek

„Allah Akbart” kiabálva hajtott a gyalogosok közé Franciaország nyugati partjainál, a Vizcayai-öbölben fekvő Oléron szigetén egy férfi. A kilenc sérült közül négy embernek súlyos a sérülése. Az üggyel egyelőre nem a terrorizmusellenes ügyészség foglalkozik.

Egy 35 éves férfit tartóztattak le szerda reggel Saint-Pierre-d’Oléronban, a Charente-Maritime szigetén, miután elgázolt gyalogosokat – tudta meg a Le Figaro.

A támadó a Vizcayai-öbölben, a part közelében fekvő szigeten, Saint-Pierre-d’Oléronban, a reggeli órákban hajtott a járókelők közé.

Az autó egy kerékpárost is elgázolt.

A hatóságok már ismerték a gázolót

Csak egy gyanúsított volt a járműben – értesült csendőri forrásokból a Le Figaro. A lapnak nyilatkozva a La Rochelle-i ügyész hangsúlyozta, hogy a cselekmény szándékos volt.

A férfi, aki letartóztatáskor

„Allah Akbar!”-t kiabált, őrizetbe vétele idején pedig egy gázpalackkal megpróbálta felgyújtani autóját.

Zemmour: dzsihadisták már mindenhol

A sérültek számáról egyelőre ellentmondó híradások láttak napvilágot. A ladepeche.fr úgy tudja legalább kilenc ember megsérült, közülük négyen súlyosan. A gyanúsított a hatóságok előtt már ismert volt közrendellenes bűncselekmények miatt, különösen kábítószer- és alkoholfogyasztás, valamint szabálysértések terhelték számláját.

Oléron, un conducteur cible des passants, 10 blessés : ” Ce sont les experts de la gendarmerie qui détermineront si c’est un cadre terroriste ou simplement un individu déséquilibré ou sous l’emprise de stupéfiants”, déclare Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. pic.twitter.com/n2LJ59dtqx — franceinfo (@franceinfo) November 5, 2025



Több francia forrás egybehangzó információja szerint

a terrorizmusellenes ügyészség egyelőre nem foglalkozik az üggyel, és nem erősítették meg a terrorcselekmény gyanúját sem még.

Természetesen – mint szinte minden hasonló esetben – „a nyomozáshoz közel álló több forrás szerint azt a lehetőséget is vizsgálják, hogy a gyanúsított pszichiátriai rendellenességekben szenved” – közli a ladepeche.fr.

„Néhány évvel ezelőtt még olyan helyek, mint az Île d’Oléron, amelyek menedéket jelentettek azok számára, akik továbbra is egy megőrzött Franciaországban akartak élni. Ma azonban a helyzet olyan, hogy dzsihadisták jelennek meg Franciaország egész területén” – írta Éric Zemmour, a Visszahódítás nevű párt vezetője az X-en.

🩸 Fous d’Allah ou Allah des fous ? par Pierre Nerval Encore un. Encore un illuminé, criant „Allah akbar” avant de foncer sur des innocents. Cette fois, c’était sur l’île d’Oléron, paisible coin de France où l’on rêve plutôt de pinasses et de marées que d’attentats. Dix… pic.twitter.com/pIZZPW871t — Pierre Nerval (@PNerval) November 5, 2025



A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)