Drónok éjszakája: egyszerre zárták le a brüsszeli nemzetközi és a müncheni repülőteret rejtélyes drónészlelések miatt

Lezárták a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőteret kedd este, miután drónt figyeltek meg a légikikötő felett – tájékoztatott a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán a légi irányításra hivatkozva. Azonban nemcsak a belga fővárosban, de Münchenben is rövid időre lezárták egy repülőtér kifutópályáját ugyanezen az éjszakán.

A repülőtér forgalmát röviddel este 8 óra előtt biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették, miután egy drónt jelentettek a légterében – erősítette meg Kurt Verwilligen, a Skeyes belga légiforgalmi irányító vállalat szóvivője. „Elővigyázatosságból ideiglenesen leállítottuk a teljes légi forgalmat” – tette hozzá. A szóvivő közölte azt is, hogy vizsgálják a pontos helyzetet.

Az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió az internetes oldalán Christian Delcourt-t, a liegei repülőtér szóvivőjét idézte, aki közölte, hogy drónt figyeltek meg a liegei légikikötő felett is, ezért a Belgiumba tartó légi járatok a határ közelében fekvő, hollandiai Maastrichtban szállnak le.

A Le Soir napilap internetes oldalán arról tájékoztatott, hogy újraindult a légiforgalom a brüsszeli repülőtéren. A Zavantem nemzetközi repülőtér fél tíztől újra fogad és indít jártokat.

A beszámoló szerint kedd este hat drónt észleltek a belgiumi Kleine-Brogel katonai légibázis közelében.

A helyi rendőrség megerősítette a drónészlelést – közölte Steven Mathei, a település polgármestere.

Münchenben is hasonló incidens történt

Szintén egy feltételezett drónészlelés miatt kedden este rövid időre lezárták a müncheni repülőtér egyik kifutópályáját – számolt be az MTI.

A rendőrség szóvivője szerint egy pilóta jelentette, hogy drónt látott leszállás közben. A hatósági vizsgálat azonban nem tudta megerősíteni a drón jelenlétét a szóvivő közlése szerint. A kifutópályát késő este újranyitották.

