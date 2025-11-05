Brüsszel azt állítja: egyetlen EU-tagjelölt ország sem hajtott végre olyan átfogó csatlakozási reformokat, mint Ukrajna

Egyetlen tagjelölt ország sem hajtott végre olyan átfogó, az európai uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat, mint a háborúban álló Ukrajna – jelentette ki az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben kedden.

A tagjelölt országok uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó európai bizottsági bővítési csomag ismertetésekor Kaja Kallas – aki a bizottság egyik alelnöke is – kiemelte: Ukrajna figyelemre méltó elkötelezettséget mutat az uniós tagság iránt.

Ukrajna számára az EU-tagság jelentős biztonsági garanciát jelenthet – közölte az uniós biztos.

A hadviselés területét érintő innováció tekintetében egyértelmű, hogy az EU sokat tanulhat Ukrajnától, amelynek jelenleg a legerősebb hadserege van Európában – hangsúlyozta. Szavai szerint ezért is fontos Ukrajna integrációja az uniós védelmi ipari kezdeményezésekbe, ami – mint kiemelte – mindkét fél számára előnyös helyzetet teremt.

Kallas kijelentette: a bővítés politikai prioritást és geopolitikai befektetést jelent. Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója, valamint a geopolitikai változások egyértelművé teszik a bővítés fontosságát – vélte. „A bővítés szükségszerű, ha erősebb szereplők akarunk lenni a világ színpadán. Az unió bővítésére nem gyakran adódik lehetőség, de ez most nyitva áll előttünk” – fogalmazott.

Kijelentette ugyanakkor, hogy az EU nem fog időt spórolni, és nem kínál egyetlen jelölt országnak sem „rövidebb megoldásokat”. Az EU-hoz való csatlakozás továbbra is tisztességes, kemény és érdemeken alapuló folyamat marad, de – mint kiemelte – új országok 2030-ig történő csatlakozása reális cél (mint írtuk, a minap valójában már egy ennél korábbi, 2028-as dátumról írtak az Európai Bizottság egyik közleményében).

Kapcsolódó tartalom Brüsszel már 2028-ra befejezné a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával

„Az EU bővítése érdekünkben áll. Hosszú távú befektetést jelent a biztonságunkba, a gazdaságunkba és a globális előnyünkbe” – tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Megnyitnák a tárgyalásokat

Marta Kos bővítésért felelős biztos a sajtótájékoztatón elmondta, a bizottság felhatalmazást vár a csatlakozást előkészítő munkacsoportok munkájának megkezdésére, melyhez szüksége van a tagállamok álláspontjának megismerésére is a „célok és irányok” meghatározásához.

Közölte, a folytatódó háború ellenére Ukrajna „figyelemre méltó elkötelezettséget mutat az uniós csatlakozás iránt”.

Kapcsolódó tartalom Zelenszkij élesen bírálta Orbán Viktort Ukrajna csatlakozási törekvéseinek akadályozása miatt

Az Európai Bizottság kedden tette közzé a tagjelölt országok csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó bővítési csomagját, amely szerint Kijev továbbra is szilárdan elkötelezett az uniós csatlakozás mellett, és sikeres előrelépéseket tett a kulcsfontosságú reformok terén. Közölték: Kijev teljesítette egyebek mellett a külkapcsolatokkal és a belső piaccal kapcsolatos tárgyalási fejezetek megnyitásához szükséges feltételeket, és Brüsszel arra számít, hogy a fennmaradó feltételeket is teljesíti az összes fejezet megnyitása érdekében még az év vége előtt.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője (b) és Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja sajtóértekezletet tart Brüsszelben 2025. november 4-én. Az Európai Bizottság ezen a napon tette közzé a Szerbia, Montenegró, Albánia, Ukrajna, Moldova, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Törökország és Georgia uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó jelentését. MTI/EPA/Olivier Hoslet.