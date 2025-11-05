Bombafenyegetés miatt egy időre felfüggesztették a washingtoni Reagan repülőtér forgalmát

Pokolgépes fenyegetés miatt miatt egy időre felfüggesztették a légi forgalmat a washingtoni Ronald Reagan Nemzeti Repülőtéren, amely az ország egyik legforgalmasabb légi kikötője – jelentették be szövetségi hatóságok kedden este.

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter az X-en arról számolt be, hogy

egy Houstonból a Washington környéki repülőtérre tartó United Airlines járatot fenyegettek meg azzal, hogy a fedélzetén bombát helyeztek el.

Emiatt az összes többi járatot várakoztatták, amíg az érintett repülőgép leszállt, és a légikikötő egy távolabbi, elszigetelt részére irányították. A Boeing 737-es repülőgépen tartózkodó 89 utast és a hatfős személyzetet busszal átszállították a terminálra.

Az FBI tűzszerészei később átvizsgálták a repülőgépet, de nem találtak robbanóanyagot.

Kedden volt egy másik hamis bombariadó is az Egyesült Államokban. A Delta Air Lines New York-i LaGuardia repülőtérről felszállni készülő járata utasainak kellett elhagyniuk a repülőgépet bombariadó miatt. A szakhatóságok itt sem talált robbanóanyagot.

A fenyegetésekre azzal egy időben került sor, hogy több választást is tartottak az Egyesült Államokban.

Kiemelt kép: az American Airlines amerikai légitársaság egyik járata felszáll a Ronald Reagan Washingtoni Nemzeti Repülőtérről a Virginia állambeli Arlingtonban 2020. április 28-án. A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek kezelésére az amerikai szövetségi kormány korábban 25 millárd dolláros mentőcsomagot hagyott jóvá a légi közlekedési vállalatok számára. MTI/EPA/Jim Lo Scalzo.