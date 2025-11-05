Betiltottak és vagyonelkobzásra ítéltek egy iszlamista egyesületet Németországban

Alexander Dobrindt (CSU) szövetségi belügyminiszter betiltotta a Muslim Interaktiv nevű iszlamista szervezetet. A döntést – melynek értelmében csoport összes vagyonát elkobozzák – belügyminisztérium közleménye „az iszlamista polarizációra végzett csapásként” írja le. a társadalomban” beszélnek. A betiltással és a nyomozással összefüggésben a rendőrség kora reggel hét helyszínen végzett házkutatást Hamburgban, Berlinben és Hessenben.

„Bárki, aki agresszíven követeli a kalifátust az utcáinkon, tűrhetetlen módon agitál Izrael állam és a zsidók ellen, és megveti a nők és a kisebbségek jogait, a jogállamiság teljes szigorával fogunk szembenézni velük. Nem fogjuk megengedni, hogy az olyan szervezetek, mint a Muslim Interactive, gyűlöletükkel aláássák szabad társadalmunkat, megvessék demokráciánkat és belülről támadják országunkat” – mondta Dobrindt.

A minisztérium közleményében úgy fogalmazott:

a Muslim Interaktiv elutasítja a demokrácia és a jogállamiság elvét, és ezzel alkotmányellenes alapállást képvisel.

Hozzátették azt is, hogy az egyesület megsérti a népek közötti megértés eszméjét azzal, hogy vitatja Izrael létezéshez való jogát. Az egyesületet a mostani döntés értelmében feloszlatják, vagyonát pedig elkobozzák.

A Muslim Interactive mellett a Generation Islam és a Realitat Islam egyesületek ellen is egyesületi jogi nyomozás folyik. A két szervezet ellen indított nyomozás és a házkutatások indokoltak, mivel erősen gyanúsak abban, hogy ugyanazokat a tiltási okokat valósítják meg, mint a Muslim Interaktiv vagy annak részszervezetei. A nyomozás során „ezeknek a szervezeteknek minden tartalmi, szervezeti, személyi és pénzügyi aspektusáról” kell információkat gyűjteni – írták.

A fiatalokat veszik célba

A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal úgy véli, hogy

a három szervezet – amelynek akciói és közösségi média tevékenységi elsősorban a fiatal német nyelvű muszlimokat célozzák meg – ideológiailag közel áll az Hizb ut-Tahrir iszlamista csoporthoz, amelynek tevékenysége 2003 óta tilos Németországban.

A három szervezet vezető személyiségei egy archaikus iszlámra orientált életmódra és a többségi társadalomtól való elfordulásra szólítanak fel. Figyelmeztetnek az állítólagos államilag kényszerített alkalmazkodástól, és általában elnyomott kisebbségként ábrázolják a muszlimokat. A Welt cikke szerint ez elsősorban azoknak a fiatal muszlimoknak a kelti fel a figyelmét, akik mindennapi életükben vallásuk miatt kirekesztést tapasztaltak.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2024-es jelentése szerint a Muslim Interaktiv csoport különösen vonzó a fiatalok számára, különösen popkultúra-orientált megjelenésével és professzionális megjelenésével a közösségi médiában.

Tavaly több mint 1,000 résztvevőt sikerült mozgósítania a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos több tüntetésen.

A három csoport nem tartozik a dzsihádista spektrumhoz. Ez azt jelenti, hogy az iszlamisták – ellentétben az olyan csoportokkal, mint az al-Kaida vagy az úgynevezett Iszlám Állam – nem támaszkodnak erőszakra és terrorizmusra politikai céljaik elérése érdekében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)