Az unió pénzügyi összeomlását kockáztatja Brüsszel az orosz vagyon elkobzásával – figyelmeztet Moszkva

Az orosz külügyminiszter-helyettes arra figyelmeztette az Európai Uniót (EU), hogy érezni fogják Oroszországnak az orosz vagyon esetleges elkobzására adott válaszát. Alekszandr Grusko szerint ez az európai pénzügyi szektorba vetett bizalom összeomlásához vezethet.

„Oroszország megfelelően reagál majd vagyonának esetleges elkobzására, és az EU érezni fogja a választ Moszkvától” – mondta Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes az Izvesztyijának adott interjúban, melyről a TASZSZ számolt be a honlapján.

Az orosz hírügynökség tudósítása szerint a külügyminiszter-helyettes azt mondta: „Brüsszel és más európai fővárosok, amelyek különösen buzgón támogatják az orosz pénz de facto elkobzásának gondolatát, biztosak lehetnek abban, hogy Oroszország elegendő képességarzenállal rendelkezik a megfelelő politikai és gazdasági válaszhoz”.

Alekszandr Grusko a beszámoló szerint hozzátette:

„a kisajátítási intézkedések kezdeményezőire és résztvevőire vonatkozó következmények garantáltak. Az Orosz Föderáció tulajdonjogainak tiszteletben tartásának nyilvános megtagadása az évtizedek óta kialakult európai pénzügyi szektorba vetett bizalom összeomlásához és a tőke nagymértékű kiáramlásához vezet, ezt pedig az orosz politikus szerint az egész világon megértik. ”

„Nem javasoljuk, hogy az EU tagállamait felelőtlen európai tisztviselők és megrögzött russzofóbok vezessék” – fogalmazott a TASZSZ tudósítása szerint az orosz külügyminiszter-helyettes.

Brüsszel megüzente: aki nem akarja lefoglalni az oroszok vagyonát, az fizessen helyettük

Az Európai Bizottság fokozza a nyomást azokon a kormányokon, amelyek nem hajlandók egyetérteni Ukrajna finanszírozásával, és lényegében közölték velük: ha nem kényszerítik Oroszországot a cech kifizetésére, akkor nekik kell megtenniük helyette – írja a Politico.

Kiemelt kép: Alekszandr Grusko orosz külügyminsizter-helyettes (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)