Az unió pénzügyi összeomlását kockáztatja Brüsszel az orosz vagyon elkobzásával – figyelmeztet Moszkva

„Oroszország megfelelően reagál majd vagyonának esetleges elkobzására, és az EU érezni fogja a választ Moszkvától” – mondta Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes az Izvesztyijának adott interjúban, melyről a TASZSZ számolt be a honlapján.
Az orosz hírügynökség tudósítása szerint a külügyminiszter-helyettes azt mondta: „Brüsszel és más európai fővárosok, amelyek különösen buzgón támogatják az orosz pénz de facto elkobzásának gondolatát, biztosak lehetnek abban, hogy Oroszország elegendő képességarzenállal rendelkezik a megfelelő politikai és gazdasági válaszhoz”.
Alekszandr Grusko a beszámoló szerint hozzátette:
„a kisajátítási intézkedések kezdeményezőire és résztvevőire vonatkozó következmények garantáltak. Az Orosz Föderáció tulajdonjogainak tiszteletben tartásának nyilvános megtagadása az évtizedek óta kialakult európai pénzügyi szektorba vetett bizalom összeomlásához és a tőke nagymértékű kiáramlásához vezet, ezt pedig az orosz politikus szerint az egész világon megértik. ”
„Nem javasoljuk, hogy az EU tagállamait felelőtlen európai tisztviselők és megrögzött russzofóbok vezessék” – fogalmazott a TASZSZ tudósítása szerint az orosz külügyminiszter-helyettes.
Brüsszel megüzente: aki nem akarja lefoglalni az oroszok vagyonát, az fizessen helyettük
Az Európai Bizottság fokozza a nyomást azokon a kormányokon, amelyek nem hajlandók egyetérteni Ukrajna finanszírozásával, és lényegében közölték velük: ha nem kényszerítik Oroszországot a cech kifizetésére, akkor nekik kell megtenniük helyette – írja a Politico.
Kiemelt kép: Alekszandr Grusko orosz külügyminsizter-helyettes (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)