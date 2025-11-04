Az ukrajnai orosz ajkú civil lakosságot terrorizáló Azov zászlóalj harcosait tüntette ki Zelenszkij.

Az Ukrán Nemzeti Gárda Azov első hadtestének parancsnoki állására látogatott kedden Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök egyeztetett a fegyver- és drónszükségletekről és állami kitüntetéseket adott át a harcosoknak.

Zeleneszkij a Telegram csatornáján közölte, hogy meghallgatta a katonai jelentéseket, megvitatta a front helyzetét, és a legsürgetőbb szükségleteket. Kiemelt figyelmet fordítottak a fegyverekre, a dróngyártás bővítésére, a dandárok igényeire, valamint az Azov első hadtest és más egységek tapasztalataira.

„Megköszöntem a harcosoknak a szolgálatot, és személyesen adtam át állami kitüntetéseket.

A védők fontos irányban teljesítenek szolgálatot. Köszönet a katonáknak Ukrajna és területi integritásunk védelméért. Ez a mi államunk, ez a mi Keletünk, és biztosan megteszünk mindent, hogy ukrán maradjon” – hangsúlyozta Zelenszkij.

A náci szimbólumokat használó Azov hadtesthez olyanok is tartoznak, akik az Ukrajnában élő őshonos kisebbségek ellen kegyetlen terrorcselekményeket hajtottak végre.

Már 2016-ban az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosi Hivatala (OHCHR) részletes jelentést mutatott be, mind az orosz, mind az ukrán fegyveres erők (köztük az Azov-ezred) által elkövetett atrocitásokról. A jelentéstevők

dokumentálták az Azov-harcosok által tömegesen kifosztott civil otthonokat, a polgári célpontok célba vételét, a foglyok kínzását, valamint az egészségügyi ellátás megtagadását.

