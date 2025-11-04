Zelenszkij élesen bírálta Orbán Viktort Ukrajna csatlakozási törekvéseinek akadályozása miatt

A találkozón Zelenszkij élesen bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt Ukrajna csatlakozási törekvéseinek akadályozása miatt, és Orbán Viktor vétóját Putyin orosz elnök javát szolgáló konkrét támogatásnak nevezte.

„Nem hiszem, hogy nekem bármit fel kellene ajánlanom Orbán Viktornak. (…) Úgy gondolom, Orbán Viktornak kell valamit ajánlania az egész Európát Oroszországtól védelmező Ukrajnának” – mondta. „Ebben a háborúban nem kaptunk tőle semmilyen támogatást. Támogatást az életről alkotott elképzelésünkhöz”

– tette hozzá. „Nem szeretnénk, ha Viktor Oroszországot támogatná, mert Ukrajna EU-ba való belépésének megakadályozása egy Viktor által Putyinnak nyújtott konkrét támogatás. Ez egyértelműen nem jó. Ez az én szubjektív véleményem.”

Arra a kérdésre, hogy hajlandó-e helyreállítani a Orbánnal fenntartott kapcsolatát, az ukrán vezető nem akart találgatásokba bocsátkozni a közelgő magyarországi választásokról, és hangsúlyozta, hogy a diplomácia nem a „személyiségekről” szól.

„A túlélésünkért harcolunk. (…) Nagyon szeretnénk, ha a magyar miniszterelnök támogatna, vagy legalábbis nem akadályozna minket, ha mi mindent megteszünk a klaszterek megnyitása érdekében”

– mondta.

„Remélem, hogy Ukrajna addigra az Európai Unió tagja lesz”

– válaszolta Zelenszkij arra a kérdésre, hogy hazája vajon uniós tag lesz-e 2030-ra. „Szerintem ez nem lenne igazságos, mert most háborúban állunk. Úgy gondolom, hogy a háború után Ukrajna teljes jogú tagja lehet az EU-nak” – mondta.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)