„Vérszomjas kijevi bohócok” – így küldte el melegebb éghajlatra az ukránokat Dmitrij Medvegyev

Szerző: hirado.hu
2025.11.04. 11:34

Minél többet költ a Nyugat Kijevre, annál több területet foglal vissza Oroszország – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese Telegram-csatornáján.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség közleménye szerint az orosz politikus egyúttal „vérszomjas kijevi bohócoknak” nevezte azokat az ukrán tisztviselőket, akik az elmúlt években több milliárd dollárnyi nyugati finanszírozást pazaroltak el.

„Minél több pénzt költ a nyugati világ [rájuk], annál rosszabb lesz a kimenetel a vérszomjas kijevi bohócok rezsimje számára, és végül annál több föld kerül vissza Oroszországhoz”

– írta Medvegyev a Telegramon.

Kiemelt kép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Majsev)

