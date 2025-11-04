Vagy megvédi a nigériai kormány a keresztényeket, vagy mi öljük meg a gyilkos iszlamista terroristák - tette világossá Pete Hegseth

A nigériai Yelewata faluban történt tömegmészárlás után Donald Trump amerikai elnök katonai beavatkozást helyezett kilátásba, ha a nigériai kormány nem védi meg a keresztény lakosságot. Szakértők azonban attól tartanak, hogy egy ilyen lépés tovább mélyítheti az ország vallási és etnikai megosztottságát – írja a The Telegraph .

A közép-nigériai Benue állam Yelewata nevű falujában több mint száz embert mészároltak le fegyveresek június elején – közölte az Amnesty International. A támadók éjjel, zuhogó esőben érkeztek, és a menekülő keresztény lakosokra vadásztak. Akik a templomban, iskolában vagy a piacon kerestek menedéket, azokat az épületekkel együtt gyújtották fel.

A vérengzés, amelyet muszlim fuláni fegyveresek hajtottak végre, nem az iszlamisták által uralt területen történt, hanem Nigéria úgynevezett középső övében, ahol keresztény földműves közösségek és muszlim pásztorok élnek egymás mellett. A térségben Benue állam különösen súlyosan érintett:

az Amnesty szerint 2023 közepe óta mintegy 7000 ember vesztette életét éjjeli rajtaütésekben és falvak felégetése során.

A történtekre reagálva Donald Trump drasztikus lépést helyezett kilátásba: utasította a Pentagont, hogy készítsen terveket egy lehetséges katonai beavatkozásra.

„Rekordszámú keresztényt gyilkolnak meg Nigériában. Nem fogjuk tétlenül nézni” – mondta Trump. Pete Hegseth védelmi miniszter hozzátette:

„Vagy a nigériai kormány megvédi a keresztényeket, vagy mi fogjuk megölni azokat az iszlamista terroristákat, akik ezeket a borzalmas tetteket elkövetik.”

Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a helyzet sokkal összetettebb annál, mint ahogy azt Washington látja. A Boko Haram és az Iszlám Állam nyugat-afrikai ága (ISWAP) évek óta terrorizálja az ország északkeleti részét, több ezer embert ölnek meg – köztük muszlimokat is. A szélsőségesek mecseteket robbantottak, imámokat végeztek ki, és bárkit, aki nem fogadja el ideológiájukat, hitehagyottnak minősítenek.

Elemzők szerint a Yelewatában történt támadás sem pusztán vallási alapú volt. A fuláni pásztorok és a keresztény földművesek közötti konfliktust sokkal inkább a természeti erőforrásokért folyó küzdelem, a legelők eltűnése és az elsivatagosodás hajtja.

A szakértők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok katonai beavatkozása csak fokozná a feszültséget. A dzsihadista csoportok a civil lakosság közé beágyazva működnek, így egy támadás elkerülhetetlenül ártatlanok életét is követelné. Emellett fennáll a veszélye, hogy az Egyesült Államok a keresztények pártfogójaként jelenne meg a muszlimokkal szemben, ami mélyítheti a vallási törésvonalakat – írja a Telegraph.

