Terrortámadásra készült Stockholm központjában egy 18 éves fiú, az Iszlám Állam nevében cselekedett

Terrorcselekmény előkészítése miatt vádat emelnek Svédországban egy 18 éves férfi ellen, aki Stockholm központjában készült merénylet elkövetésére az Iszlám Állam terrorszervezet nevében 2024 augusztusa és 2025 februárja között – közölte kedden az ügyben eljáró ügyészség.

Szintén vádat emelnek egy 17 éves fiatal ellen 2024 augusztusában Németországban elkövetett gyilkossági kísérletért. A közlemény szerint a két férfit terrorszervezetben való részvétellel is gyanúsítják az ügyészség felügyelete alatt, a svéd hírszerző szolgálatok által lefolytatott nyomozás adatai alapján.

A 17 éves gyanúsítottat február 11-én tartóztatták le Stockholmban.

„Úgy véljük, hogy az Iszlám Állam nevében előkészített terrorcselekmény célja az volt, hogy mély félelmet keltsen a lakosságban, és a bűncselekmény súlyos károkat okozhatott volna Svédországnak” – emelte ki Henrik Olin ügyészhelyettes.

Kapcsolódó tartalom Iszlám Állam ihlette terrortámadás kitervelése miatt eljárás indult két férfi ellen Michiganben A vádemelési javaslat szerint Momed Alit és Majed Mahmoudot az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet szélsőséges ideológiája inspirálta a támadás elkövetésére.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Fredrik Sandberg)