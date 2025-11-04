Terrortámadásra készült Stockholm központjában egy 18 éves fiú, az Iszlám Állam nevében cselekedett

Szintén vádat emelnek egy 17 éves fiatal ellen 2024 augusztusában Németországban elkövetett gyilkossági kísérletért. A közlemény szerint a két férfit terrorszervezetben való részvétellel is gyanúsítják az ügyészség felügyelete alatt, a svéd hírszerző szolgálatok által lefolytatott nyomozás adatai alapján.
A 17 éves gyanúsítottat február 11-én tartóztatták le Stockholmban.
„Úgy véljük, hogy az Iszlám Állam nevében előkészített terrorcselekmény célja az volt, hogy mély félelmet keltsen a lakosságban, és a bűncselekmény súlyos károkat okozhatott volna Svédországnak” – emelte ki Henrik Olin ügyészhelyettes.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Fredrik Sandberg)