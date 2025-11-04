Műsorújság
Szexuális zaklatás miatt elbocsátott férfi késelt meg három embert Dél-Koreában

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.04. 11:34

Három embert késelt meg kedden egy szöuli irodában egy 60 év körüli férfi, akit korábban elbocsátottak, mert szexuálisan zaklatta az egyik áldozatot – közölte a helyi rendőrség.

A közleményben Csve néven említett férfi délelőtt támadt késsel egy 50 és egy 60 év körüli nőre, valamint egy 70-es éveiben járó férfira egy építési szövetkezet irodájában a dél-koreai fővárosban. A támadásban megsebesült áldozatokat kórházba szállították, de a rendőrség szerint egyikük állapota sem volt életveszélyes.

A gyanúsítottat, aki korábban a szövetkezet vezetője volt, a helyszínen elfogták, és gyilkossági kísérlettel vádolják a hatóságok.

Az iroda dolgozói elmondták, hogy Csve ellen korábban eljárás indult, mivel júliusban állítólag szexuálisan zaklatta a késelés egyik áldozatát, az 50 év körüli nőt. A nyomozás szerint a keddi támadás előtt a férfi felkereste a nőt az irodában, és megpróbált vele egyezséget kötni, miután az ügyészség pénzbírsággal akarta sújtani.

