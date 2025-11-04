Rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát éjjel az orosz hadsereg – közölte az ukrán légierő

Az orosz hadsereg hét különböző típusú rakétával és 130 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt és többen megsebesültek, valamint károk keletkeztek az infrastrukturális létesítményekben – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának keddi Telegram-jelentése szerint a légvédelem 92 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 14 helyszínen a rakéták mindegyike és 31 drón célba talált.

Egy 65 éves nő meghalt, több mint tíz ember, közöttük két gyerek pedig megsebesült az éjszakai légitámadásban Dnyipropetrovszk megyében – jelentették Vladiszlav Hajvanenko megbízott katonai kormányzó Telegram-csatornájára hivatkozva ukrán hírforrások. A támadások következtében kigyulladt egy kávézó, egy családi ház és egy autó, 12 lakóépület megrongálódott.

Az orosz megszállók célzottan megtámadtak egy beteget szállító mentőautót a Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban – jelentette az ukrán katasztrófavédelem sajtószolgálatát idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Három mentős megsebesült, a beteg sértetlen maradt, őt a katasztrófavédők szállították kórházba.

Hajnalban orosz drónok csapást mértek Harkiv külvárosára, hat ember megsebesült, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg

– jelentette a megyei ügyészség sajtószolgálata a Telegramon. Háborús bűncselekmények elkövetése miatt előzetes nyomozás indult.

November 4-én éjjel Odessza régióban az orosz erők két hullámban is tömeges dróncsapásokat mértek az energetikai és kikötői infrastruktúrára – közölte Oleh Kiper, a megyei katonai közigazgatás vezetőjének jelentése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A legtöbb ellenséges célpontot megsemmisítették, azonban a polgári kikötői és energetikai infrastruktúrát is találatok érték – jegyezte meg Kiper.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov)