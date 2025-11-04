Összeomlott egy középkori torony Rómában, egy munkás meghalt

Meghalt az a román munkás, aki hosszú időre a romok alatt rekedt hétfőn Rómában, miután egy, a Colosseum közelében található középkori torony részben összeomlott.

Felújítási munkálatok közben részben összeomlott hétfőn a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony. Az incidensben helyi sajtójelentések szerint legalább egy munkás súlyosan megsérült.

A helyszínen turisták százai nézték végig, ahogy a tűzoltók létrán próbálják elérni a torony felső szintjét, hogy kimentsék a bennrekedt dolgozókat.

A mentési munkálatok közben a torony egy másik része is leomlott. A létrán tartózkodó tűzoltók az újabb omlás után gyorsan leereszkedtek.

A hétfői baleset után Roberto Gualtieri római polgármester és Alessandro Giuli kulturális miniszter is a helyszínre sietett, hogy tájékozódjanak a mentésről és a torony állapotáról. A környéket lezárták, a szakértők pedig vizsgálják, milyen további veszélyekkel kell számolni.

A 66 éves férfit a római tűzoltóknak hétfőn késő este, több mint 11 órányi munkát követően sikerült még élve kiemelniük a romok alól. A mentők kórházba szállították, ahol lélegeztetőgépre kapcsolták, nem sokkal később azonban leállt a szíve, és az újraélesztési kísérletek ellenére pulzusa nem tért vissza.

Egy másik munkást, aki szintén román állampolgár, szinte azonnal kiemeltek, és súlyos, de nem életveszélyes koponyasérülésekkel kórházba szállították, míg két másik munkás könnyebb sérüléseket szenvedett, és elutasította a kórházi kezelést. A tűzoltók közül senki sem sérült meg.

A torony III. Ince pápasága alatt épült a 13. század elején a Conti család lakótornyaként.

Az épületet korábban is több szerencsétlenség érte: 1349-ben egy földrengés súlyosan megrongálta, majd a 17. században részben ismét összeomlott. Eredeti magassága 50-60 méter lehetett. Az épület eredetileg kétszer olyan magas volt, de a 14. és 17. századi földrengések okozta károkat követően kisebb méretűre építették át.

Egykor a városháza irodáinak adott otthont, de 2006 óta nem használták, és a római városi hatóságok szerint egy négyéves felújítási projekt részeként dolgoztak rajta, amelynek jövőre kellett volna befejeződnie. Múzeummá és konferenciaközponttá akartak átalakítani. Az épület még áll, de jelentős belső károkat szenvedett.

Kiemelt kép: összeomlik a felújítási munkálatok közben a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony egy része Rómában 2025. november 3-án. A tűzoltók három munkást kimenekítettek, egy ember súlyosan megsérült. A mentési munkálatok közben a torony egy másik része is leomlott. MTI/AP/Domenico Stinellis.