„Öljenek meg, öljenek meg!” – drámai videó került elő az angliai vonatos késelésről

A rendőrség az esettel kapcsolatban két embert vett őrizetbe, egy 32 éves fekete brit férfit és egy 35 éves, karibi származású brit férfit. Egyikükről egy videó is előkerült, amin könyörög a rendőröknek, hogy öljék meg – írta az Index.

A hatóságok azonban később közölték, hogy a támadásnak nem kettő, hanem csak egy gyanúsítottja van, így a 35 éves férfit szabadon engedték.

Így történt az eset

Mint előzőleg írtuk, pánik tört ki egy nagy-britanniai vonaton vasárnap este, amikor több utast megkéseltek. A támadásban tízen sebesültek meg, négyet közülük már kiengedtek a kórházból, ketten azonban életveszélyes állapotban vannak – közölte John Loveless, a vizsgálatot végző brit közlekedési rendőrség főfelügyelője sajtótájékoztatón.

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult, és a londoni King’s Cross pályaudvarra tartott, amikor két támadó több utast megkéselt. A támadás körülbelül tíz perccel az után kezdődött, hogy a vonat elhagyta Peterborough-t. Az egyik utas eleinte halloween utáni tréfának hitte az esetet, de perceken belül meglátta a vérző utasokat. „Totális pánik volt” – mondta.

Pillanatok alatt hatalmas zűrzavar kerekedett a támadásból, sokan az ülések mögött próbáltak elrejtőzni, mások igyekeztek védeni a gyerekeket, akik súlyosan traumatizálódtak az esettől.

Egy idős férfi például sikeresen megmentett egy kislányt az egyik támadótól, azonban hősies tettének következtében súlyos fejsérülést szenvedett.

A kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogták a férfit. A rendőrtiszt hangsúlyozta: az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt. Az esetről már értesült a brit miniszterelnök is, aki együttérzését fejezte ki a sérülteknek és családjaiknak. Hangsúlyozta, megveti a két támadó cselekedeteit.