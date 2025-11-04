Nem tűri a kritikát Zelenszkij, jogi eljárásokkal vette célba politikai ellenfeleit

Már csaknem négy éve tart az ukrajnai háború, miközben Kijev katonailag és gazdaságilag is a túlélésért küzd. A kritikusok szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aggasztó mértékben növeli a politikai befolyását, hogy a tűzszünetet követő elnökválasztáson nagyobb eséllyel induljon. Az ellenzéki politikusok és a civil szervezetek attól tartanak, hogy a háború árnyékában szándékosan próbálják jogi eszközökkel elhallgattatni a kritikus hangokat.

Jogi eszközökkel félemlíti meg és hallgattatja el kritikusait az ukrán vezetés – írja a Politico. A brüsszeli lap információi szerint Volodimir Kudrickijt, az ukrán energiavállalat volt vezetőjét különösen nagy értékre elkövetett csalással vádolták meg, amelynek hátterében Volodimir Zelenszkij politikai számításait sejtik.

Az ellenzéki törvényhozók és a civil aktivisták attól tartanak, hogy az ukrán elnök szándékosan próbálja jogi eljárásokkal hitelteleníteni a politikai ellenfeleit.

Volodimir Kudrickij a háború első éveiben kulcsszerepet játszott abban, hogy az ukrán energiahálózat az orosz rakéta- és dróntámadások ellenére is működőképes maradjon. Munkáját nemcsak Ukrajnában, hanem nemzetközi szinten is elismerték.

Az állami tulajdonú Ukrenergo egykori vezetőjét 2024-ben váratlanul menesztették, majd sikkasztás vádjával bíróság elé állították. Volodimir Kudrickij korábban úgy nyilatkozott, hogy politikai indíttatású, koncepciós eljárás áldozata lett. Úgy véli, hogy Volodimir Zelenszkij és befolyásos kabinetfőnöke, Andrij Jermak tudatosan próbálják elhallgattatni azokat az embereket, akik bírálják a kormány működését. Az ukrán energiavállalat volt vezetője szerint félő, hogy korrupt szereplők veszik át a stratégiai fontosságú állami vállalatok irányítását.

A brüsszeli lap szerint Volodimir Zelenszkij már a tűzszünetet követő elnökválasztásra készül, a korrupciós vádakat pedig esélyeinek növelésére használja.

Névtelenséget kérő források a Politicónak arról beszéltek, hogy az ukrán elnök egyre nehezebben tudja majd kivédeni az energiahálózatokat célzó orosz támadásokat. Több szakértő úgy véli, hogy a Kudrickij elleni vádemelés egyfajta előzetes bűnbakkeresés, amellyel a hatalom igyekszik elhárítani a felelősséget, ha a téli hónapokban problémák adódnának az energiaellátással. Az ukrán kormány cáfolta, hogy politikai indíttatású eljárások zajlanának.

Politikai perek és jogi hadjárat?

Az ellenzéki törvényhozók és civil aktivisták úgy látják, hogy az utóbbi hónapokban látványosan megszaporodtak azok az esetek, amikor a kormánykritikus szereplők ellen jogi eljárások indultak. Az egyik legismertebb példaként Petro Porosenko volt elnök esetét említik meg, akit korrupciós vádakkal illettek, és jelenleg is bíróság előtt áll. A döntés ugyanis ellehetetleníti, hogy a korábbi államfő újra indulhasson az elnökválasztáson.

Mikola Knyazsitszkij ukrán parlamenti képviselő szerint a bíróságokat a hatalom eszközeként használják, hogy megtisztítsák a terepet Volodimir Zelenszkij potenciális riválisaitól. Szerinte a jövő évi, háborús körülmények között esedékes választások közeledtével ez a folyamat még inkább erősödhet.

Petro Porosenko volt ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Miguel A. Lopes)

A legnagyobb ukrán korrupcióellenes nonprofit szervezet vezetője, Darja Kaleniuk szintén politikai motivációt lát az ukrán energiavállalat volt vezetőjének ügye mögött. Szerinte a vádirat gyenge lábakon áll, míg az ügyészség nem mutatott be meggyőző bizonyítékot a sikkasztásra. Kudrickijt végül 325 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Az ukrajnai háború kezdete óta Volodimir Zelenszkij kormánya több ellenzéki párt működését is felfüggesztette, a médiaorgánumokat állami felügyelet alá vonta, a hadiállapotra hivatkozva pedig a választásokat is elhalasztotta.

Nyáron az ukrán parlament elfogadott egy törvénymódosítást, amely jelentősen kiterjesztette a főügyész hatáskörét a korrupcióellenes hivatalok fölött. Az emberek több ukrán városban is tüntettek Volodimir Zelenszkij ellen.

Az ukrán lapok arról is írtak, hogy a korrupcióellenes hivatalok ellehetetlenítésére alkotott törvényt csak azért hozták meg, mert Zelenszkij korrupt köreit kezdték el vizsgálni. Nemzetközi jogvédő szervezetek és uniós politikusok szintén bírálatokat fogalmaztak meg, Volodimir Zelenszkij végül visszavonta a törvényjavaslatát.

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok függetlenségének megtartását követelik tüntetők a nyugat-ukrajnai Lembergben 2025. július 23-án. A kijevi parlament július 22-én elfogadott egy törvényjavaslatot, amely a főügyészség irányítása alá helyezi a mostanáig független intézményekként működő korrupcióellenes nyomozóhivatalt (NABU) és a korrupcióellenes különleges ügyészséget (SZAP). Volodimir Zelenszkij államfő pedig még aznap aláírta a törvényt (Fotó: MTI/EPA/Mikola Tisz)

Politikai és energetikai válság Ukrajnában

A Kudrickij-ügy különösen rossz időzítéssel sújtja az ukrán kormányt. Az ország energiaellátása ismét válságos helyzetbe került, miután az orosz támadások az elmúlt hónapokban nemcsak az elektromos hálózatot, hanem a gáztermelő és -tároló létesítményeket is súlyosan érintették. A tél közeledtével sok ukrán háztartásban már most korlátozott a fűtés, a nagyvárosokban időszakos áramszünetek várhatók.

Az ukrajnai háború kitörése óta minden télen gondot jelent a fűtés biztosítása, miközben Volodimir Zelenszkij a nyugati országoktól várja az áramtermelő berendezéseket.

Ivanna Klimpus-Cincadze volt ukrán miniszterelnök-helyettes szintén hangsúlyozta, hogy Kudrickij esete rossz üzenetet küld az Európai Uniónak. A politikus szerint az időzítés sem belföldi, sem nemzetközi szempontból nem szerencsés. A Zelenszkij-kormány a nemzetközi támogatás fenntartásáért küzd, mialatt az emberek egyre türelmetlenebbek lesznek az áramszünetek és a hideg miatt.

Adrian Karatnickij, az Atlanti Tanács Eurázsia Központjának elemzője szerint Volodimir Zelenszkij továbbra is bátor és inspiráló háborús vezető, ugyanakkor aggasztónak látja az ukrán elnök hatalmának koncentrálódását.

A kormánypárt politikai ellenfelei régóta a hatalom kisajátításával vádolják az ukrán elnököt, akinek személye már pártján belül is feszültségeket kelt. A centralizáló törekvések, a kritika elutasítása és a személyeskedő vezetési stílus miatt a törvényhozók és egyes kormányzati tisztviselők is aggódnak.

Donald Trump amerikai elnök korábban szintén azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy a választások halogatásával antidemokratikus módon viselkedik.

Tisztogatások és személyi döntések

Tovább növelte a belső feszültségeket, amikor Volodimir Zelenszkij több, függetlennek számító politikust és tisztviselőt is menesztett. Az utóbbi hónapok kormányátalakításai alatt távozott Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter, Volodimir Kudrickij, az állami energiaátviteli hálózat vezetője, valamint a rendkívül népszerű Valerij Zaluzsnij tábornok, aki jelenleg nagykövetként szolgál Londonban. Az említett személyek mindannyian stratégiai kérdésekben kerültek szembe az ukrán elnökkel.

A megfigyelők szerint ezzel párhuzamosan egyre inkább az elnök szűk belső köre – régi barátok és bizalmas tanácsadók – uralják a döntéshozatalt. Azok, akik függetlenebb hangot ütöttek meg, fokozatosan kiszorultak.

A parlamenti képviselők közül többen úgy érzik, hogy a törvényhozás szerepe minimálisra csökkent, miközben a kormánypárti frakcióban is nő a frusztráció.

A belső viták és a hatalomkoncentráció körüli aggodalmak azt mutatják, hogy Volodimir Zelenszkijnek pártján belül is egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenéznie. A háborús helyzet és a politikai feszültségek közepette az ukrán elnöknek már nemcsak a választók, hanem saját képviselői előtt is fenn kell tartania a hitelességet.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)