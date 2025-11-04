Meghalt Dick Cheney volt amerikai alelnök, az Irak elleni háború kezdeményezője

Meghalt Dick Cheney, az Egyesült Államok 46. alelnöke – írta az Index. Dick Cheney tömegpusztító fegyverekről szóló hamisított bizonyítékok alapján készítette elő Irak 2003-as amerikai megszállását.

Dick Cheney George W. Bush republikánus elnök mellett

két ciklusban, 2001 és 2009 között szolgált alelnökként, évtizedekig meghatározó és megosztó washingtoni hatalmi szereplő volt

– idézte fel a lap.

Az elmúlt években Donald Trump egyik első számú politikai ellenfelének számított – akit 2024-es elnökválasztási kampányban többször is bírált –, ezért partvonalra szorult a Republikánus Pártban. Dick Cheney 84 éves volt.

Kiemelt kép: A 84 évesen elhunyt Dick Cheney volt amerikai alelnök egy 2010-es felvételen (Fotó: MTI/EPA/Shaw Thew)