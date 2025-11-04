Meghalt Dick Cheney volt amerikai alelnök, az Irak elleni háború kezdeményezője

Dick Cheney George W. Bush republikánus elnök mellett
két ciklusban, 2001 és 2009 között szolgált alelnökként, évtizedekig meghatározó és megosztó washingtoni hatalmi szereplő volt
– idézte fel a lap.
Az elmúlt években Donald Trump egyik első számú politikai ellenfelének számított – akit 2024-es elnökválasztási kampányban többször is bírált –, ezért partvonalra szorult a Republikánus Pártban. Dick Cheney 84 éves volt.
Kiemelt kép: A 84 évesen elhunyt Dick Cheney volt amerikai alelnök egy 2010-es felvételen (Fotó: MTI/EPA/Shaw Thew)