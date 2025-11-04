Kiderült: már a vonatos vérengzés előtt is rátámadhatott több emberre az angliai késes merénylő

Az angliai Huntingdonban, szombat éjjel történt vonatos késelések előtt a támadás feltételezett elkövetője a gyanú szerint további négy alkalommal is megkéselt és megfenyegetett embereket – derült ki hétfőn, a férfi elleni vádemeléssel párhuzamosan. A történtek miatt az a kérdés is felvetődött, hogy a támadót már a vonaton történt vérengzés előtt is meg lehetett volna állítani.

Mint írtuk, a 32 éves gyanúsított, Anthony Williams ellen hétfőn tízrendbeli gyilkossági kísérlet jogcímén, továbbá súlyos testi sértés és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén is vádat emeltek. Korábbi hírek szerint a vonaton történt késelésben sokan megsérültek, közülük kilencen életveszélyesen.

A The Telegraph most azt írta, hogy

a rendőrség szerint a vonatos vérengzés gyanúsítottja összesen öt késeléses, vagy a késsel való fenyegetőzést kimerítő incidensben lehet érintett, és ezek közül csak az utolsó volt a huntingdoni, nagy nyilvánosságot kapott tamadás.

A brit lap szerint hétfőn többen sürgős vizsgálatot követeltek azzal kapcsolatban, hogy a rendőrség megfelelően kezelte-e ezeket az bűncselekményeket, mivel felvetődött, hogy a 32 éves férfit már a vonatos vérengzés előtt is meg lehetett volna állítani. Shabana Mahmood belügyminiszter hétfőn, a brit parlament alsóházában szintén elismerte, hogy a nyilvánosságnak „sok megválaszolatlan kérdése” van a támadóval és a vonatos vérengzéshez vezető eseményekkel kapcsolatban.

Így néztek ki sorrendben az egymást követő támadások

Mint a The Telegraph írta, az incidensek péntek este és szombat reggel közt történtek. Az első esetben, helyi idő szerint péntek este 19 óra 10 perc körül egy 14 éves fiút megkéseltek Peterborough belvárosában. A tinédzser csak könnyű sérüléseket szenvedett, és miután a helyi kórházban ezeket ellátták, kiengedték az intézményből. A helyszínre érkező rendőröknek nem sikerült megtalálniuk a támadót.

A második eset pár perccel később, körülbelül 19.14-kor történt: akkor egy Williams leírásának megfelelő férfi lépett be a Ritzy Barbers nevű fodrászüzletbe Peterborough Fletton negyedében, kezében egy nagy konyhakéssel. A bolt belsejében és kívülről készült biztonsági kamera felvételeken egy fekete kapucnis pulóvert viselő férfi látható, amint egy hátizsákból elővesz egy nagy kést, mielőtt belépne a szalonba.

A videón – amelyet a közösségi médiába is feltöltöttek – látható az is, amint a dolgozók és a vendégek fedezékbe rohannak, amikor a férfi kiabálni kezd és hadonászik a késsel. Néhány másodperc múlva a gyanúsított visszatette a fegyvert a kabátjába, és elhagyta a boltot.

The moment Anthony Williams, the suspect who allegedly stabbed 11 people, entered Ritzy Barbers in Peterborough on Friday. It’s believed that he stabbed a 14-year-old boy mins before. The police were called but no officers were sent, they were asked to upload CCTV online. Why!? pic.twitter.com/j44Ih8zRVM — Chris Rose (@ArchRose90) November 3, 2025

A történteket csak körülbelül két órával később, 21.10-kor jelentették a rendőröknek, de a Cambridgeshire-i rendőrség nem küldött ki járőröket a helyszínre. A rendőrség szóvivője elmondta: „A bejelentéskor a férfi már nem volt ott, és nem is tért vissza, ezért nem küldtünk ki rendőröket”, de eljárás indult az ügyben.

A harmadik eset már órákkal később, nagyjából 100 mérfölddel odébb, a kelet-londoni Pontoon Dock DLR vasútállomáson történt. Ezen a helyszínen a támadó (aki szintén Anthony Williams lehetett) helyi idő szerint 00.45 után késsel megtámadott egy férfit az állomáson, aki arcsérüléseket szenvedett.

Chris Philp árnyékbelügyminiszter hétfőn, a parlamenti alsóházban felszólalva azt sugallta, hogy

a brit közlekedési rendőrség az arcfelismerő technológia segítségével eddigre már tudhatott Williams kilétéről, és felvetette a kérdést, hogy nem lehetett volna-e többet tenni a támadás előtt a letartóztatására.

A negyedik eset szombaton 9.25-kor történt: ekkor Williams visszatért Peterborough-ba, ahol állítólag ismét késsel hadonászott és fenyegetőzött a Ritzy Barbers fodrászüzletben. Ezúttal az esetet azonnal jelentették a rendőrségnek, és a rendőrök 18 perccel a segélyhívás után a helyszínre érkeztek, de nem tudták elkapni a férfit.

Ezen előzmények után hajtotta végre a férfi a vonaton történt késelést. Shabana Mahmood belügyminiszter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a parlamentben: „Miután a tények ismertté válnak, meg kell vizsgálnunk, mit lehetett volna még tenni annak érdekében, hogy ez a szörnyű esemény ne történjen meg, és hogy vannak-e olyan intézkedések, amelyeket most meg kell tennünk a lakosság jobb védelme érdekében az utcáinkon és vonatainkon.”

Kiemelt kép: Huntingdon, 2025. november 2. A menekülő utasok által hátrahagyott holmik a Cambridgeshire megyében fekvő Huntingdon vasútállomásán 2025. november 2-án, miután a közelben késes támadás történt egy Londonba tartó vonaton. Tízen megsérültek, közülük kilencen életveszélyesen. A két brit állampolgár támadót őrizetbe vették. A rendőrség nem terrorcselekménynek tekinti a támadást.