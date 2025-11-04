Izrael államfője az erőszak és az uszítás veszélyeire figyelmeztetett Jichák Rabin meggyilkolásának évfordulóján

Jichák Hercog izraeli államelnök a Jichák Rabin miniszterelnök meggyilkolásának 30. évfordulóján tartott állami megemlékezésen arra figyelmeztetett, hogy az országban ugyanolyan szintű uszítás és erőszak tapasztalható, mint Rabin meggyilkolásának idején.

Az évfordulón megrendezett megemlékezésen, a Herzl-hegyen Hercog azt mondta hétfőn, hogy Izrael „ismét a szakadék szélén áll.”

Emellett felszólított a gázai megállapodások betartására, és a békés rendezés lehetőségének megragadására, „ahogyan Rabin megálmodta”.

„Három évtized múlva ugyanazokat a jeleket látjuk, sőt talán még erősebben. Durva, nyers, trágár beszédet, az árulás vádjait, a közösségi médián és a nyilvánosságon keresztül terjedő mérget, az erőszak minden, fizikai és verbális formáját”

– mondta Hercog.

„Ez minden értelemben stratégiai fenyegetés” – tette hozzá.

Herzog felszólított a belső egységre, emlékeztetve rá, hogy a következő választási év „feszült” lesz. De „nem válhat az uszítás és az erőszak évévé. A politikai vita legitim; az ellenfélből ellenséget csinálni nem”– hangsúlyozta.

Rabin unokája, Jonatán Ben Arci is felszólalt, s arra szólította fel az országot, hogy utasítsa el a szélsőségességet és a belső gyűlöletet. „Egy másik zsidó gyilkolta meg, egy szélsőséges, fanatikus, aljas ember. Egy közülünk. A gyilkosság traumája megváltoztatta az életemet, és megváltoztatta az országét is. A traumában – legyen az nemzeti vagy személyes – gyakran ott rejlik a változás lehetősége”– mondta Rabin unokája, és felszólított a szélsőségesek kiszorítására a közéletből.

„Oltsuk ki az örök gyűlöletet, és azokat, akik lángra akarják lobbantani. Ha együtt cselekszünk, sikerülni fog újjáépíteni az izraeli csodát”

– zárta beszédét.

Az emlékünnepségen jelen volt többek közt Avi Dihter mezőgazdasági miniszter, Jichák Amit, a legfelsőbb bíróság elnöke, Ejal Zamir vezérkari főnök, Daniel Levi rendőrfőkapitány és David Zini, a Sin Bet belbiztonsági szolgálat vezetője. Benjámin Netanjáhú 2021 óta nem vesz részt a rendezvényen.

1995. november 4-én egy szélsőjobboldali fiatal, Jigal Amír agyonlőtte Izrael baloldali miniszterelnökét Tel-Avivban, egy tömegtüntetés végén, amelyet a békéért és az erőszakmentességért rendeztek.

Rabin családjának több tagja és sok híve a mai miniszterelnököt, az akkori ellenzéki vezetőt teszi felelőssé a gyilkossághoz vezető, megosztó politikai légkörért, és egyre gyakrabban vádolják azzal, hogy ismét tudatosan szítja a társadalmi megosztottságot.

Kedd reggel, az évforduló napján a Demokraták párt, – amely Rabin Munkapártjának utódja – megemlékezést tartott a meggyilkolt miniszterelnök emlékművénél. „Akik harminc éve részt vettek a Rabin elleni uszításban, ma a kormányban ülnek. Aki akkor a cionista téren a gyűlöletet szította, ma a miniszterelnöki székben ül. És az, aki ellopta Rabin autójának emblémáját, és kijelentette, hogy ‘képes elérni hozzá és bántalmazni’ – ma miniszteri székben ül” -jelentette ki a párt elnöke, Jaír Golan, az eseményen mondott beszédében utalva Netanjáhura és Itamár Bengvír belbiztonsági miniszterre.

„De mi itt vagyunk. Egy erős és elszánt demokratikus nép. A szolgáló, dolgozó, adófizető közösség, amely hű az államalapító nyilatkozat értékeihez és a cionista eszméhez. Harcolni fogunk, küzdeni fogunk, és győzni fogunk – felszabadítjuk Izraelt, és visszavezetjük Rabin útjára” – zárta beszédét a politikus.

A rendőrség letartóztatott három embert kedd reggel a Jeruzsálem közelében, egy csomópontnál tartott néhány fős kormányellenes tüntetésen.

A tüntetők állami vizsgálóbizottság felállítását követelték az október 7-i terrortámadás ügyében, valamint előrehozott választások kiírását, és emellett megemlékeztek Jichák Rabin miniszterelnök meggyilkolásának 30. évfordulójáról.

Kiemelt kép: Jichák Hercog (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)