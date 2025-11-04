1 euróért szerez be F-16-os vadászgépeket Románia, megkötötték a szerződést

A román védelmi minisztérium megkötötte a 18 darab F-16-os harci repülőgép egy euró jelképes áron történő beszerzésére vonatkozó szerződést a holland kormánnyal – jelentette be hétfőn Ionut Mosteanu, a tárca vezetője.

A negyedik generációs harci repülőgépeket kizárólag gyakorlatozásra és kiképzésre használják – írta Facebook-oldalán a tárcavezető.

Úgy értékelte, hogy az F-16-osok beszerzése fontos lépés a fetesti-i pilótakiképző központ számára, amely regionális központként szolgál a NATO-tagországok és partnereik számára.

A román védelmi miniszter arról is beszámolt, hogy a harci gépeket részben az ukrán pilóták kiképzésére fogják használni.

Hangsúlyozta, hogy Románia további védelmi befektetéseket eszközöl, és hogy az F-16-osok megléte újabb lépés az F-35-ös harci repülőgépek beszerzéséhez.

A bukaresti védelmi minisztérium június végén jelentette be, hogy Hollandia év végéig átadja Romániának a fetesti-i pilótakiképző központ számára kölcsönzött 18 F-16-os harci repülőgép tulajdonjogát.

A román légierőnél 2019-ben kezdődött meg az átállás a szovjet gyártmányú MiG-21-esekről az amerikai F-16-osokra. Románia ugyanakkor tavaly novemberben államközi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal 32 darab ötödik generációs F-35-ös lopakodó harci repülőgép beszerzéséről.

