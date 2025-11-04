Brüsszel már 2028-ra befejezné a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával

A következetes és érdemeken alapuló megközelítés fenntartása kulcsfontosságú a sikeres uniós csatlakozáshoz. Montenegró, Albánia, Ukrajna, a Moldovai Köztársaság, Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Törökország és Grúzia folytatja az EU felé vezető útját – írja az Európai Bizottság. Külön kiemelik Ukrajnát: „Oroszország könyörtelen agresszív háborúja ellenére Ukrajna továbbra is szilárdan elkötelezett az uniós csatlakozás felé vezető úton, miután sikeresen lezárta az átvilágítási folyamatot és előrelépést tett a kulcsfontosságú reformok terén. Ukrajna a jogállamiságra, a közigazgatásra és a demokratikus intézmények működésére vonatkozó ütemterveket, valamint a nemzeti kisebbségekre vonatkozó cselekvési tervet fogadott el, amelyeket a bizottság pozitívan értékelt.

Az ukrán kormány jelezte azon célkitűzését, hogy 2028 végéig ideiglenesen lezárja a csatlakozási tárgyalásokat. A bizottság elkötelezett ezen ambiciózus célkitűzés támogatása mellett,

de úgy véli, hogy e cél eléréséhez fel kell gyorsítani a reformok ütemét, különösen az alapkérdések, különösen a jogállamiság tekintetében.”

A magyar kormány következetesen ellenzi Ukrajna uniós tagságát, nemcsak a magyar gazdaságra sújtó negatív következményei miatt, de azért is, mert úgy vélik: Ukrajna uniós tagsága azt jelentené, hogy a háborút behozzák Európába, a magyar adófizetők pénzét meg kiviszik Ukrajnába.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)