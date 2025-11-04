Betonakadályokat emeltek annál a nagypaládi határátkelőnél az ukrán-magyar határon, ahol pár nappal ezelőtt egy 38 éves beregszászi ügyvéd végső kétségbeesésében a határsorompót áttörve menekült Magyarországra a kényszersorozás elől – írja a Kárpáti Igaz Szó.

A hirado.hu felületén is beszámoltunk a 38 éves Pukanics Eduárd beregszászi ügyvéd elkeseredett tettéről, aki múlt csütörtökön fekete Toyota Avenisével törte át a Nagypalád–Nagygödör határátkelőnél a sorompót Magyarország irányába, így keresve menedéket az egyre erőszakosabb kényszersorozás elől a magyar anyaországban.

A Kárpáti Igaz Szó most arról tudósít, hogy a határsorompó áttörését követően

a hatóságok azonnali biztonsági intézkedéseket vezettek be, nehéz betonelemeket helyeztek ki a határátkelőnél, hogy megelőzzék a hasonló eseteket.

A betonakadályokat piros-fehér szalaggal tekerték körbe.

Piros-fehér szalaggal körbetekert betonakadályok a Nagypalád–Nagygödör határátkelő ukrán oldalán, ahol október 30-án este a 38 éves Pukanics Eduárd beregszászi ügyvéd Toyota Avenisével áttörte a határsorompót (Fotó: Kárpáti Igaz Szó)

Ezzel egyidejűleg szerveződik a társadalmi ellenállás a liberális háborús pszichózistól tobzódó kijevi hatalom ellen, amely gyakorlatilag Zelenszkij-szarkofágot akar építeni Ukrajnából. Emlékezetes, szeptemberben többezres tüntetést tartottak a kijevi Majdan téren, a 2014-es forradalom helyszínén, amiért a Zelenszkijék szigorítani akarták a dezertálás büntetését.

„A szolgálat nem rabszolgaság!”

– ez volt a szeptemberi tiltakozás mottója.

