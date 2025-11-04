Azonosította a román rendőrség az Udvarhelyszéken székely zászlókat rongálókat

Azonosította a román rendőrség azokat a személyeket, akik október elején, az FK Csíkszereda és Kolozsvári Universitatea román Superliga labdarúgó-mérkőzés után székely zászlókat szaggattak le udvarhelyszéki községekben – közölte a Hargita megyei rendőr-főkapitányság kedden a Maszol hírportállal.

A székelyföldi megye rendőr-főkapitánysága sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a nyomozás során sikerült azonosítani az elkövetőket, akik Etéd és Szentábrahám községek, valamint Szentegyháza város területén székely zászlókat szaggattak le. Rongálás és lopás bűncselekményének elkövetésével gyanúsítják őket.

Mint írták, jelenleg a székelyudvarhelyi ügyészség irányításával zajlik vizsgálat a bűncselekmények pontos körülményeinek felderítése érdekében.

A helyi sajtó beszámolói szerint

az FK Csíkszereda otthonában játszott október 4-i mérkőzés után a Kolozsvári Universitatea szurkolói hazafelé tartva székely és magyar zászlókat szaggattak le udvarhelyszéki településeken.

A vandalizmusról számos kisvideó is készült. A feljelentések nyomán a rendőrség rongálás, közösség elleni uszítás és gyűlöletre való felbujtás bűncselekményeinek gyanújával folytat vizsgálatot.

Az érintett települések elöljárói közölték, hogy feljelentést tesznek az ügyben. A Székelyhon hírportálnak hétfőn úgy nyilatkoztak: fontosnak tartják a számonkérést, hogy a jövőben el lehessen kerülni az újabb hasonló incidenseket.

Sándor Zsolt István szentegyházi alpolgármester arról számolt be, hogy a történtek után a városvezetés és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) Székely zászlót minden házra! címmel indított mozgalmat, melynek keretében 50 székely zászlót gyártottak. Az arany-két lobogókat szeretnék szétosztani a település lakói között, hogy azok egy héten belül, jól látható helyre kitűzzék ingatlanjaikra. Leszögezte: a lobogókat nem ajándéknak szánják, hanem azok „a közösségi kiállás eszközei.”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kátai Edit)