Ausztriában őrizetbe vettek egy férfit, aki túszejtéssel fenyegetőzött egy osztrák vonaton

Ausztriában őrizetbe vettek egy lett állampolgárt, aki túszejtéssel fenyegetőzött egy Bécsből Innsbruckba tartó vonaton – közölte a rendőrség hétfő este.

A salzburgi rendőrség szóvivője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a 31 éves férfi az út során azt mondta, túszokat ejt, ha rendőrök szállnak fel a vonatra.

Amikor a vonat Salzburgban megállt, a különleges erők őrizetbe vették.

Egy rendőr megsérült, amikor a férfi megpróbált ellenállni a letartóztatásnak – tette hozzá a szóvivő.

A rendőrség szerint a férfinél nem volt fegyver.

Az eset néhány nappal azután történt, hogy több ember megsérült egy brit vonaton történt késeléses támadásban. Azóta egy 32 éves gyanúsítottat letartóztattak és vádat emeltek ellene.

A kiemelt kép illusztráció. MTI/EPA/Christian Bruna.