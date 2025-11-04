150 km/h-s sebességgel árasztotta el a Fülöp-szigeteket egy halálos tájfun – VIDEÓ

A fülöp-szigeteki lakosok a háztetőkön kerestek menedéket, hogy elkerüljék a Kalmaegi tájfun keltette áradásokat; a trópusi vihar kedden csapott le a szigetcsoportra, és legalább két ember életét követelte.

Helyi idő szerint reggel 8 órakor a tájfun nyugat felé haladt a központi Cebu- és Negros-szigetek felett óránként 150 kilométeres sebességgel. A heves széllökések fákat és elektromos távvezetékeket döntött ki.

A tájfun hétfőn, nem sokkal éjfél előtt érte el a szigetcsoport keleti részét.

A Dinagat-szigetek tartományban a meteorológiai szolgálat szerint a széllökések elérhették akár az óránkénti 205 kilométeres sebességet.

„A tetőkre szorult emberek segítségért kiáltanak” – mondta telefonon az AFP francia hírügynökségnek Rhon Ramos, Cebu információs felelőse, hozzátéve, hogy egyes evakuációs központok maguk is eláztak. Az AFP által készített felvételeken autók úsznak az elárasztott utcákon (a katasztrófáról több felvétel megjelent a közösségi médiában is, cikkünkben ezeket használtuk).

🌀TYPHOON TINO🌀 Major flooding has occurred in the Phillipines due to Typhoon Kalmaegi (Tino) Tino made landfall near Silago, Southern Leyte, with sustained winds of 150kph, heavy rainfall, and large storm surges. Footage from Bacayan, Cebu City shows widespread flooding. pic.twitter.com/P5iwtJiD6d — Chyno News (@ChynoNews) November 4, 2025

„A víz nagyon gyorsan emelkedett. Ahogy hallottam, az áradás hajnali 3 óra körül kezdődött. Négy órakor a helyzet már kezelhetetlen volt, az emberek nem tudtak kijönni [otthonaikból]” – számolt be Don del Rosario, 28 éves asszony. Ő egyike azoknak a cebui lakosoknak, akik a vihar tombolása közben menedéket kerestek otthonaik felső emeletein.

Több száz ember, akik sátrakban éltek a szigetet szeptember végén megrázó 6,9-es erősségű földrengés után felállított táborokban, szintén kénytelenek voltak menekülni – mondta Rhon Ramos. A polgári védelmi hivatal helyettes vezetője, Rafaelito Alejandro egy helyi rádióállomásnak elmondta, hogy 387 ezer embert evakuáltak a tájfun útjából, és egy férfi meghalt, amikor egy fa rádőlt Bohol tartományban.

WATCH: Residents in Consolacion Highway, Cebu came together to rescue a cow swept away by fast-flowing muddy floodwaters caused by Typhoon #TinoPH (International name: Kalmaegi). | video courtesy by Johann Raul Celmar#TheCompass pic.twitter.com/oPSLiOcLEJ — The Compass (@thecompassnews) November 4, 2025

Egy idős ember is megfulladt a déli Leyte tartományban – közölte Danilo Atienza, a katasztrófaelhárítás vezetője. „Az idős ember a felső emeleten rekedt, és nem tudott segítséget kapni” – magyarázta a DZMM nevű helyi rádiónak.

Évente mintegy húsz vihar vagy tájfun sújtja a Fülöp-szigeteket, és általában az ország legszegényebb régiói szenvedik el a legnagyobb károkat.

Tens of thousands of people evacuated before the storm brought heavy rain and flooding. But many others were trapped in homes and buildings.https://t.co/pQqG6mXlFa pic.twitter.com/U3uNGKQmcL — Maxwell Black (@Coreandor) November 4, 2025

A Fülöp-szigeteken szeptemberben a Bualoi vihar és a Ragasa tájfun söpört végig.

Kiemelt kép forrása: X.com.