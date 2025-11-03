Úgy veszik Nyugat-Európában az orosz földgázt, mint a cukrot

Miközben Párizs, Amszterdam és Brüsszel hangosan támogatja Ukrajnát, a háttérben tovább áramlanak az eurómilliárdok Moszkvába. A Reuters által összegzett elemzés szerint több nyugat-európai ország – köztük Franciaország és Hollandia – idén kiugró mértékben növelte az orosz földgáz-behozatalát.

Az orosz–ukrán háború negyedik évében az Európai Unió továbbra is ellentmondásos politikát folytat. Katonai és humanitárius segélyt nyújt Kijevnek, miközben kereskedelmi kifizetéseivel finanszírozza a Kreml hadigépezetét.

A Reuters hírügynökség számolt be a finn CREA kutatóintézet adatai alapján arról, hogy az EU hét tagállama – köztük öt Ukrajnát fegyverekkel is támogató ország – drasztikusan növelte az orosz földgáz behozatalát.

Felpörögtek a vásárlások

Szlovákiát és Magyarországot gyakran érik az unión belül barátságtalan vádak, amiért egyelőre továbbra is orosz földgázt vásárolnak, azonban ritkán éri kritika azokat az Ukrajnát hangosan támogató szereplőket, akikről most kiderült, hogy csúcssebességre kapcsoltak az orosz földgáz vásárlásában

Franciaország 40 százalékkal, Hollandia 72, Románia 57, Horvátország 55, Portugália pedig 167 százalékkal emelte drasztikus mértékben a földgáz alapú orosz energiaimportját 2025-ben. A francia kormány azzal védekezik, hogy az LNG (cseppfolyósított földgáz) szállítmányokat más országoknak, például Németországnak továbbítják.

Trump már figyelmeztetett

Az amerikai elnök a közelmúltban nyíltan bírálta a gyakorlat miatt az európai szövetségeseket a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen.

„Európa egyszerre harcol Oroszországgal és vásárol tőle. Ez szégyenletes” – mondta Donald Trump.

A holland kormány azzal védekezett, hogy a meglévő szerződéseket nem korlátozhatja, amíg nincs uniós jogi tilalom. A Brüsszel által korábban 2028-ra tervezett LNG-tilalmat most 2027-re hoznák előre, de a teljes olaj- és gázembargó csak 2028 után lépne életbe. Addig az EU évente több milliárd eurót utal Moszkvának.

Több pénz ment a háború kezdete óta Moszkvának, mint Kijevnek

A francia és spanyol LNG-terminálok ma Európa új elosztó központjai. A Franciaországba érkező orosz gáz Belgiumon át jut Németországba, ahol az ipar még mindig nagymértékben függ a földgáztól.

Franciaországban a 40 százalékos vásárlási többlettel az év első nyolc hónapjában nagyjából 900 milliárd forintnyi összeget (2,2 milliárd euró) utalt át Moszkvának, de 72 százalékkal növelő Hollandia is 200 milliárd forintnyi összeget (fél milliárd euró) fizetett.

A német SEFE, amely a német gázvezeték-hálózat 10 százalékát működteti, megerősítette: orosz gázt importál Franciaországon és Belgiumon keresztül, hosszú távú szerződések alapján.

Az EU 2022 óta több mint 213 milliárd eurót fizetett Oroszországnak energiáért, miközben ugyanebben az időszakban 167 milliárdot adott Ukrajnának katonai és pénzügyi támogatás formájában – vagyis a Kreml Európából érkező bevételei még mindig messze meghaladják az ukrán segélyek összegét.

Kiemelt kép: A Gazprom orosz gázipari monopólium egyik munkatársa dolgozik a Szudzsai gáztovábbító állomáson (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)