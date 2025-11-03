Több mint 60 drón lelövéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium

Hatvannégy ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében a légvédelem az éjszaka folyamán – közölte hétfő reggel az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb, egyaránt 29 drónt a rosztovi és a szaratovi régió felett, négyet a volgográdi, egyet-egyet pedig a belgorodi és a sztavropoli régió fölött lőttek le. Penza és Szaratov repülőterének forgalmában ideiglenes korlátozásokat vezettek be a támadás miatt.

Jevgenyij Poddubnij orosz haditudósító a Rosszija-1 televíziós csatornán bejelentette, hogy

az orosz hadsereg megsemmisítette Ukrajna egyik legnagyobb hőerőművét az Ivano-Frankivszk megyei Burstinban.

Az orosz Nyomozó Bizottság(SZK) mindeközben közölte, hogy az oroszországi, Kurszk megyei Szudzsa városból az ukrán fegyveres erők által meggyilkolt 300 áldozat holttestét szállították el és adták át rokonaiknak a bűnügyi szakértői vizsgálatokat követően. A régió egyes határ menti területei 2024. augusztus elejétől 2025. április végéig ukrán ellenőrzés alá kerültek.

