Oroszország szaratovi olajfinomítójára mértek csapást az ukrán erők – jelentették be Kijevben

Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra hétfőre virradóra; találat érte a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki – közölte az ukrán vezérkar a Telegramon.

A kijevi katonai vezetés kiemelte, hogy a szaratovi olajfinomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme. 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4,8 millió tonna volt. Az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében.

A vezérkar azt is közölte, hogy tűzérségi csapást mértek az orosz erők logisztikai létesítményeire Luhanszk megye megszállt területén.

„Találat ért egy raktárt Roszkisne településen és egy üzemanyag- és kenőanyagraktárt Dovzsanszkban”

– számoltak be a közleményben.

Vjaceszlav Ljutij, az egyik ukrán drónkezelő zászlóalj parancsoka az Eszpreszo ukrán televízió műsorában elmondta, hogy a Donyeck megyei Pokrovszk városát az ukrán katonáknak egyre nehezebb megtisztítaniuk az ellenséges felderítő- és diverzáns csoportoktól.

„Szerintem Pokrovszk helyzete rendkívül kritikus, nem mondhatom, hogy ellenőrzött. Természetesen parancsnokságunknak vannak szándékai a helyzet stabilizálására és egy állandó ütközővonal visszaállítására, de sajnos rengeteg szabotőr beszivárog és káoszt okoz a rendjeinkben és a logisztikánkban” – emelte ki.

Hozzátette, hogy a város megtisztítása az orosz diverzáns csoportoktól azért is nehéz, mert nem mindig lépnek tűzharcba, álcázzák magukat, kaotikusan helyezkednek el és mozognak.

Az ukrán deszant- és rohamcsapatok 7. gyorsreagálású hadtestének parancsnoksága arról adott hírt a Facebookon, hogy az ukrán egységek megállították az oroszok jelenlétének kiterjesztését Pokrovszk északi részén, és nem engedték, hogy az ellenség elvágja a Pokrovszk és Rodinszke közötti összekötő utat.

„Az elmúlt néhány napban a védelmi erők lehetőséget teremtettek arra, hogy a felelősségi területünkön a csapatok személyi állománnyal és technikával történő feltöltése végrehajtható legyen. Folytatódik Pokrovszk északi részének megtisztítása a megszállóktól” – közölték.

Kiemelték, az ukrán katonák 19 orosz katonát öltek meg vasárnap a városban. Tájékoztatásuk szerint a Pokrovszk mellett keletre fekvő Mirnohrad városának helyzete feszült, de nem veszélyes.

„Mirnohrad délkeleti külterületeinek közelében ellenséges erőket észleltek. Az orosz személyi állomány összlétszáma csekély, körülbelül tíz fő. A felszámolásuk folyamatban van. A város védelmét már megerősítették további csapatokkal megerősítették”

– számoltak be.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentése szerint az elmúlt napban 162 összecsapás volt a fronton, Pokrovszk irányában az ukrán csapatok 68 ellenséges rohamot vertek vissza. A jelentés szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg megközelítette az 1 millió 145 ezer főt, az ukrán erők vasárnap egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek öt orosz harckocsit, 45 tüzérségi rendszert és 383 drónt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov)