Óriási parmezánrablás Olaszországban – több mint 100 ezer euró értékű sajt tűnt el

Bologna tartományban, Castel D’Aianóban osztottak ki tolvajok egy ismert sajtkészítő üzemet, amely a híres Parmigiano Reggiano előállítására szakosodott.
A betörés során 191 darab, egyenként 42 kilogrammos parmezánkorongot vittek el, a zsákmány értékét több mint 100 ezer euróra becsülik.
Ugyanakkor egy bolognai lap, az Il Resto Del Carlino azt írta, hogy 191 darabos, illetve 100 ezer eurós kár csak a kezdeti becslés, és valószínű, hogy a számok még növekedni fognak, mivel még tart a károk felmérése.
A helyi sajtó beszámolói szerint a bűnbanda kifejezetten ilyen típusú termékekre szakosodhatott. A tolvajok az esti órákban jutottak be a raktárba, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint hat órán keresztül, módszeresen pakolták ki a hatalmas sajttömböket. Kocsikkal vitték ki az épületből a parmezánokat, majd két autóba rakták őket, mielőtt eltűntek a helyszínről.
A sajtkészítő üzem elnöke, Dario Zappoli, megdöbbenését fejezte ki az eset kapcsán. Mint mondta, a családi vállalkozás hatvanéves történetében soha nem történt hasonló.
„A tolvajok pontosan tudták, mit keresnek – csak a legértékesebb, régóta érlelt sajtokat vitték el” – fogalmazott.
A nyomozást a helyi csendőrség vezeti, akik a biztonsági felvételek alapján próbálják beazonosítani az elkövetőket. Bár Olaszországban időről időre előfordulnak parmezánlopások, ilyen mértékű bűncselekmény ritkaságszámba megy, és nagy visszhangot keltett az ország egyik legfontosabb sajtkészítő régiójában.
A Parmigiano Reggiano a világ egyik legismertebb olasz terméke, amely nemcsak a gasztronómia, hanem a nemzeti identitás fontos része is. A mostani lopás komoly anyagi és presztízsveszteséget jelent a térség számára.
