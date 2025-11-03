Óriási parmezánrablás Olaszországban – több mint 100 ezer euró értékű sajt tűnt el

Példátlan parmezánlopás történt az olaszországi Bologna tartományban, Castel D’Aiano városában. Ismeretlen elkövetők mintegy 200 darab, összesen több mint 100 ezer eurót érő Parmigiano Reggiano sajtot vittek el egy neves üzem raktárából – írja a lengyel RMF24.

Bologna tartományban, Castel D’Aianóban osztottak ki tolvajok egy ismert sajtkészítő üzemet, amely a híres Parmigiano Reggiano előállítására szakosodott.

A betörés során 191 darab, egyenként 42 kilogrammos parmezánkorongot vittek el, a zsákmány értékét több mint 100 ezer euróra becsülik.

Ugyanakkor egy bolognai lap, az Il Resto Del Carlino azt írta, hogy 191 darabos, illetve 100 ezer eurós kár csak a kezdeti becslés, és valószínű, hogy a számok még növekedni fognak, mivel még tart a károk felmérése.

A helyi sajtó beszámolói szerint a bűnbanda kifejezetten ilyen típusú termékekre szakosodhatott. A tolvajok az esti órákban jutottak be a raktárba, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint hat órán keresztül, módszeresen pakolták ki a hatalmas sajttömböket. Kocsikkal vitték ki az épületből a parmezánokat, majd két autóba rakták őket, mielőtt eltűntek a helyszínről.

A sajtkészítő üzem elnöke, Dario Zappoli, megdöbbenését fejezte ki az eset kapcsán. Mint mondta, a családi vállalkozás hatvanéves történetében soha nem történt hasonló.

„A tolvajok pontosan tudták, mit keresnek – csak a legértékesebb, régóta érlelt sajtokat vitték el” – fogalmazott.

A nyomozást a helyi csendőrség vezeti, akik a biztonsági felvételek alapján próbálják beazonosítani az elkövetőket. Bár Olaszországban időről időre előfordulnak parmezánlopások, ilyen mértékű bűncselekmény ritkaságszámba megy, és nagy visszhangot keltett az ország egyik legfontosabb sajtkészítő régiójában.

A Parmigiano Reggiano a világ egyik legismertebb olasz terméke, amely nemcsak a gasztronómia, hanem a nemzeti identitás fontos része is. A mostani lopás komoly anyagi és presztízsveszteséget jelent a térség számára.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock