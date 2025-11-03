Megvan az angliai vonaton történt késes támadás gyanúsítottja, a Scotland Yard szerint nem terrorcselekmény történt

A rendőrség szerint nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában. A helyszínen két gyanúsítottat vettek őrizetbe, de a vasárnap esti legfrissebb rendőrségi tájékoztatás szerint egyiküket vádemelés nélkül szabadon engedték, így a másik férfi ellen emelhetnek vádat a későbbiekben.

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King’s Cross pályaudvarra tartott, amikor a támadó több utast megkéselt.

John Loveless, a vizsgálatot irányító brit közlekedési rendőrség főfelügyelője vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a helyszínről tíz sebesültet szállítottak mentővel kórházba, egy további sebesült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra.

Jóllehet az első jelentések arról számoltak be, hogy kilenc sérült állapota életveszélyes, a rendőrtiszt ismertetése szerint a részletesebb orvosi kivizsgálások és a kezelések után négyet közülük már kiengedtek a kórházból.

⚠️WARNING: This post describes a suspected terrorist incident involving mass casualties. A suspected terror attack on a train near Huntingdon, Cambridgeshire, left 10 people with knife wounds on Saturday night. British Transport Police were called to the LNER train (the 6:25 pm… pic.twitter.com/mClHzEolLA — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 2, 2025

Loveless elmondta ugyanakkor, hogy ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak.

Hozzátette: a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogtak egy 32 éves és egy 35 éves brit állampolgárságú, nagy-britanniai születésű férfit, akiket két különböző rendőrőrsre szállítottak kihallgatásra.

A rendőrtiszt hangsúlyozta: az incidens kivizsgálásába kezdetben a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is bekapcsolódott, de az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt volna, a két férfit gyilkossági kísérlet gyanújával vették őrizetbe.

A brit közlekedési rendőrség vasárnap este ismertetett újabb tájékoztatása szerint azonban már csak a 32 éves gyanúsítottat tartják őrizetben, az ugyancsak őrizetbe vett 35 éves londoni illetőségű férfit minden további eljárás nélkül szabadon engedték.

A beszámoló megfogalmazása szerint az incidens helyszínére kivonuló rendőröket „jóhiszeműen úgy tájékoztatták”, hogy ő is részese volt a támadásnak, de a vizsgálatok tisztázták őt a gyanú alól.

Az őrizetben maradt másik férfit – aki a támadás helyszínének közelében fekvő Peterborough városában lakik és ott szállt fel a vonatra – továbbra is gyilkossági kísérlettel gyanúsítják.

Nagy-Britanniában legutóbb éppen egy hónapja történt hasonló súlyosságú incidens. Október 2-án, Jom-kippur napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.

Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték. A Manchester elkövetett merényletet a Scotland Yard terrorcselekménynek minősítette.

Kiemelt kép forrása: X