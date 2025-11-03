Nem bonyolították túl a kirabolt Louvre biztonsági rendszerének jelszavát: a „Louvre” szó volt a belépőkód

A világ egyik leghíresebb múzeumában nem bonyolították túl a biztonsági rendszer kódját: a jelszó egyszerűen a múzeum neve volt. Most Párizsban azon töprengenek, hogyan lehetséges ez.

„Egy groteszk komédia cselekményének tűnik, de tényleg megtörtént. A Louvre – a világ leglátogatottabb múzeuma, amelynek rablása megrázta Franciaországot – biztonsági rendszeréhez való hozzáférést biztosító jelszavak a »LOUVRE« és a »THALES« voltak” – írta az olasz La Stampa, amely szerint a Libération nevű francia lap derítette ki, hogy ezek voltak a jelszavak (a Thales-szel sem erőltették meg magukat túlságosan a jelszó kiötlői, ez ugyanis a Louvre biztonsági rendszerét védeni hivatott szoftvernek a neve).

A francia lap szerint

2014-ben kelt, de 2024-ig érvényes hivatalos dokumentumokban szerepel egyértelműen, hogy ezek voltak a múzeum biztonsági rendszerének jelszavai.

Azt nem tudni, hogy a jelszavakat időközben módosították-e, de az újabb felfedezés ismét azt jelzi, hogy a Louvre rendszerén – amelynek áthatolhatatlannak kellett volna lennie – kínos biztonsági repedések voltak.

„Valami baj történt a Louvre biztonsági rendszerével” – ismerte el korábban Rachida Dati kulturális miniszter. A miniszter (aki a párizsi önkormányzati választásokon is indul) először még azzal védekezett, hogy „a riasztók működtek”. Aztán visszakozott és óvatosabb hangnemet ütöttek meg, úgy fogalmazva: „Biztonsági hiányosságok voltak, tisztázni kell mindenki felelősséget.”

A Libération által megszerzett beszerzési és műszaki ellenőrzési aktákból szintén az derült ki, hogy

a biztonsági rendszer problémái már évek óta ismertek voltak.

2014 decemberében a Nemzeti Kiberbiztonsági Ügynökség három szakértője alaposan átvizsgálta a múzeum hálózatát: kamerákat, riasztókat, beléptető rendszereket. Az eredmények már akkor is figyelmeztető jelek voltak: „Aki a Louvre hálózatát ellenőrzi, megkönnyítheti a műalkotások ellopását” – közölték a dokumentumban,

Kiemelt kép: Látogatók várakoznak a párizsi Louvre múzeum bejáratánál 2025. október 22-én. Ezen napon nyitotta meg kapuit ismét a látogatók elõtt a Louvre, az október 19-i látványos ékszerrablás helyszíne, ahonnan a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékû történelmi ékszert tulajdonítottak el mûkincsrablók a francia koronaékszereket tartalmazó gyûjteménybõl. MTI/AP/Thibault Camus.