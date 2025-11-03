Műsorújság
Legóból készült Nagy Piramist ajándékozott a dán külügyminiszter egyiptomi kollégájának a Grand Egyptian Museum megnyitásakor

Szerző: hirado.hu
2025.11.03. 12:27

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter egy különleges ajándékkal, a LEGO Nagy Piramis készletével lepte meg Badr Abdel Aty egyiptomi külügyminisztert, a Grand Egyptian Museum megnyitása alkalmából – írja a GDN Online híroldal.

A Grand Egyptian Museum november 1-jén nyitotta meg kapuit a gízai piramisok szomszédságában. Az intézmény a világ legnagyobb ókori egyiptomi múzeuma, amely mintegy 100 ezer műtárgyat őriz, bemutatva hét évezred történelmét.

Az egyiptomi miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a megnyitóra a világ vezető uralkodóit és kormányfőit is meghívták,

köztük Orbán Viktor miniszterelnököt is.

A dán külügyminiszter ajándéka egyszerre utal a kulturális örökségre és Dánia legismertebb márkájára, a LEGO-ra, amely immár saját módján tiszteleg a fáraók földje előtt.

