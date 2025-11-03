Kupjanszki és pokrovszki kitörési kísérletek visszaveréséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv régióbeli Kupjanszk, valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök múlt vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket bekerítette az orosz hadsereg.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Telegramon vasárnap este közzétett videóüzenetében azt mondta, hogy Pokrovszkban folytatódik az ukrán erők megsemmisítése, amelyek, mint mondta, nem annyira a pozícióik megtartására, hanem inkább arra összpontosítanak, hogy megpróbáljanak kijutni a bekerítésből. Hozzátette, hogy értesülései szerint az ukrán parancsnokság nem adott parancsot a városból való kivonulásra, ugyanakkor jelentések érkeztek az első megadásokról.

Az ukrán hadsereg helyzetét Mirnohradban „kritikusnak” minősítette.

Mint mondta, az orosz hadsereg benyomult Kosztyantinyivka területére és heves harcok folynak Jampilban – ahová szerinte ukrán erősítések érkeznek –, valamint a dobropilljai-kiszögellés környékén.

Igor Kimakovszkij, Pusilin tanácsadója a TASZSZ hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy az ukrán katonai hírszerzés szombat után vasárnap is sikertelen kísérletet tett rá, hogy helikopterrel deszantcsoportot dobjon le Pokrovszknál. Kimakovszkij szerint az ukrán szakszolgálat többször próbálkozott azzal, hogy külföldiek egy csoportját evakuálja a városból.

A vasárnapi orosz hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel ukrán hadiipari vállalatokat ellátó energetikai létesítményeket, valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, egy német Leopard harckocsit és 23 egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 283 repülőgép típusú és hat tengeri drónt. Az orosz statisztika szerint elérte a 31 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán tüzérségi lövegek és aknavetők száma.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora” azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy az orosz erők Odessza régióban, egy Kilija városnál kiépített dunai átkelőnél csapást mértek a román „zsoldosok” által szállított nehéz haditechnikai eszközökre. Lebegyev szerint Csernyihiv régióban harci eszközök állásait, utánpótlási bázisokat és radarállomásokat, Szumi régióban katonai raktárakat, légvédelmi állásokat és parancsnokságokat, Harkiv régióban egy katonai javítóműhelyt, Herszon és Zaporizzsja régióban pedig ellátási és logisztikai objektumokat ért támadás.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Krasznodari területen lévő Tuapsze fekete-tengeri kikötő infrastruktúrájában károk keletkeztek és megrongálódott két külföldi polgári hajó és egy lakóház. Tűz keletkezett egy tankerhajón és kitörtek a vasúti pályaudvar ablakai. Szocsi, Gelendzsik, Krasznodar, Bugulma, Kazany, Nyizsnyekamszk és Uljanovszk repülőterén ideiglenes fogalomkorlátozást vezettek be.

Belgorod régióban a nap folyamán öt polgári személy szenvedett sérüléseket dróncsapások következtében. A Rosztov régióbéli Leninavanban két civil szenvedett sérüléseket egy pilóta nélküli repülő szerkezet szilánkjaitól, a donyecki régióban lévő Marjinkában pedig egy tizenévest megsebesített egy robbanószerkezet.

Kiemelt kép: az ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat képén lángoló épület a kelet-ukrajnai Harkivi területen fekvõ Kupjanszkban egy orosz siklóbomba becsapódása után, 2025. április 6-án. Ukrán források szerint két ember megsebesült. MTI/EPA/Ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat.