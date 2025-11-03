Kiszabadult a börtönből egy drogcsempészet miatt elítélt, várandós brit nő Georgiában

A bíróság nagy összegű pénzbírság ellenében enyhébb – öt hónap és 24 nap – börtönbüntetést szabott ki rá, éppen annyit, amennyit már letöltött májusi őrizetbe vétele óta, így hétfőn szabadon engedték.

A 19 éves Bella May Culley-t, aki jelenleg nagyjából 35 hetes terhes lehet, a tbiliszi repülőtéren vették őrizetbe, miután 12 kilogramm marihuánát és 2 kilogramm hasist próbált a poggyászában becsempészni az országba. Az ügyészség kétéves szabadságvesztés kiszabását javasolta, de múlt héten a vádlott családja kifizetett 500 ezer lari (átszámítva 62 millió forint) pénzbírságot annak érdekében, hogy enyhébb büntetést kapjon.

Georgiában a kábítószer-csempészet akár 20 éves szabadságvesztéssel is büntethető. A törvény lehetővé teszi, hogy pénzbírság megfizetése ellenében a bíróság csökkentse vagy teljes egészében elengedje a börtönbüntetést.

Culley-nak georgiai letartóztatása előtt Thaiföldön veszett nyoma. A fiatal nő azt állította, hogy Thaiföldön megkínozták és kényszerítették arra, hogy a kábítószert megpróbálja Georgiába csempészni.

Kiemelt kép: Bella May Culley szabadulása után interjút ad a sajtó munkatársainak – Fotó: Youtube