Huszonhét vadászkutya pusztult el súlyos gondatlanság miatt egy Mallorca felé tartó kompon

Elpusztult huszonhét vadászkutya egy Barcelonából Mallorcába tartó komphajón, az állatok tetemeit egy zárt szállítókonténerben találták meg a hajó rakterében a szigetre érkezést követően – közölte a mallorcai sajtó a spanyol hatóságokra hivatkozva.

Kilenc másik kutya életben maradt. Az első vizsgálatok szerint a szállítókonténerben nem volt megfelelő szellőztetés.

Az állatok egy mallorcai vadásztársasághoz tartoztak, amelynek csoportja Litvániában járt az ebekkel az erdei szalonka vadászásának idényére.

A rendőrség környezetvédelmi ügyekben illetékes szolgálata indított vizsgálatot az ügyben.

A vadászok minden felelősséget visszautasítottak, szerintük a szállítmányozási vállalat követett el „súlyos gondatlanságot”, és a történtek teljes körű feltárását szorgalmazták. A mallorcai vadászegylet szintén azt hangoztatta, hogy a vadászokat nem terheli felelősség a történtekben. „A vadászok számára a kutyáik nem pusztán munkaállatok, hanem elválaszthatatlan társak, ami évek odaadásának, kiképzésének és napi gondoskodásának eredménye” – hangsúlyozta Marta Lliteres, a vadászegylet elnöke, hozzátéve, hogy szorosan együtt kívánnak működni a hatóságokkal az ügy felderítésében.

A spanyol állatvédelmi törvények szerint vadászkutyákat – ellentétben más háziállatokkal – bizonyos feltételek mellett zárt járművekben is lehet szállítani.

Kiemelt kép: MTI/Ujvári Sándor