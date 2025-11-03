Felmérés: a lengyelek relatív többsége ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását

A Rzeczpospolita című napilap megbízásából készült új, az IBRiS közvélemény-kutató felmérése szerint a lengyelek több mint 40 százaléka ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, ami jelentős változást jelez a közvéleményben az elmúlt hat hónapban.

A hétfőn közzétett felmérés szerint a válaszadók 39,2 százaléka támogatja a kötelező szolgálat visszaállítását,

míg 45,5 százalékuk ellenzi, 15,3 százalék pedig nem tudott dönteni a kérdésben.

Márciusban még a lengyelek 55 százaléka támogatta a sorozás visszaállítását – írta az újság.

A legújabb közvélemény-kutatás azt is megállapította, hogy a kötelező szolgálat ellenzése a nem szavazók, a nők, a harmincas éveikben járók és a Z generáció (az 1995–2012 között születettek), vagyis éppen azoknak a csoportoknak a körében a legerősebb, amelyeket a sorozás visszaállítása valószínűleg közvetlenül érintene.

Kiemelt kép: Az Európai Unióba igyekvő migránsokkal szemben védik a határt lengyel katonák a fehérorosz határon, a kelet-lengyelországi Kuznica térségében 2021. november 8-án (Fotó: MTI/EPA/Lengyel 16. gépesített hadosztály)