Drogkartellek ellen küzdő polgármestert lőtték agyon egy halottak napi ünnepségen Mexikóban

A halottak napi ünnepségek közepette gyilkolták meg Carlos Alberto Manzo Rodríguezt, a mexikói Uruapan város polgármesterét. A támadás a város történelmi központjában történt, százak szeme láttára – írja a Politico .

A polgármestert hét lövés érte, és bár azonnal kórházba szállították, életét már nem tudták megmenteni – erősítette meg Carlos Torres Pina állami főügyész. Egy városi képviselő és a polgármester testőre is megsérült.

Omar García Harfuch szövetségi biztonsági miniszter vasárnap elmondta, hogy a támadót a rendőrök még a helyszínen lelőtték.

A merénylő fegyvere két korábbi fegyveres összetűzéshez köthető, amely rivális bűnszervezetek között zajlott a térségben. „Egyetlen nyomvonalat sem zárunk ki ennek a gyáva tettnek a felderítésében” – tette hozzá a miniszter.

Michoacán az ország egyik legveszélyesebb régiója, ahol több kartell és fegyveres csoport küzd a terület- és drogelosztási ellenőrzésért.

A politikusok elleni támadások nem ritkák: helyi vezetők gyakran válnak szervezett bűnözés célpontjává.

Vasárnap több száz gyászoló vonult Uruapan utcáira, hogy elkísérje a polgármester temetési menetét. Feketében, Manzo Rodríguez fényképeit tartva, a résztvevők „Igazságot! Igazságot! Ki Morenával!” jelszavakat skandáltak – utalva az ország kormánypártjára, Claudia Sheinbaum elnök pártjára.

A meggyilkolt polgármester az elmúlt hónapokban többször is nyilvánosan kérte az elnök segítségét a kartellek elleni küzdelemhez, és korrupcióval vádolta a michoacáni kormányzót, Alfredo Ramírez Bedollát, valamint az állami rendőrséget.

A gyászmenet élén egy férfi vezette Manzo Rodríguez fekete lovát, nyergén a polgármester ikonikus kalapjával. Mögöttük feketébe öltözött zenészek játszottak mariachi dallamokat – így búcsúzott a város vezetőjétől, aki életét a közszolgálatban vesztette el.

